САУ, що б’є на 100 км і БПЛА з дальністю в 4000 км, але ніяких HIMARS — яку зброю росія може попросити у Китаю?

росія могла зацікавитися китайською зброєю, адже своя показала повну неефективність.

Президент США Джозеф Байден пригрозив КНР санкціями, якщо Китай почне постачати зброю росії для війни з Україною. Про це повідомляє CNN.

Як пишуть американські журналісти, Джо Байден додав, що "поки що" немає "доказів" того, що Китай передавав зброю або "інші речі, які росія хоче" для допомоги у війні в Україні.

"Телеграф" вирішив розібратися, які зразки військової техніки КНР можуть зацікавити окупантів.

БПЛА краща за іранську

Як зізналися у ЗСУ, останнім часом дуже ефективно проти нас діють іранські ударні дрони серії Shahed, які стали в Росії "Геранью М214". Найкраща модель БПЛА даного типу, Shahed 136, несе від 4 до 8 ракет або бомб і може бути в повітрі до 24 годин з дальністю дії до 2000 кілометрів.

При цьому китайський ударний дрон Wing Loong може перебувати в небі до 20 годин, дальність 4000 км з граничною висотою 5000 метрів, озброюватися бомбами і ракетами.

Як і іранський Shahed, китайський дрон є неліцензійною копією американського безпілотника MQ-1 Predator (Хижак), що зумовлює високі характеристики. При цьому ціна китайського дрону близько $1 млн. проти $4 млн. у "Хижака".

Все це робить китайський безпілотний ударний дрон небезпечним супротивником у разі його появи на фронті в руках окупантів.

САУ НАТОвського стандарту

Серйозною перевагою ЗСУ на передовій є далекобійність артилерійських систем — до 45-47 км проти 30-35 км у росії, що забезпечується знаряддями стандартів НАТО — 155 мм і довжиною ствола в 52 калібру (7,9 метра).

Однак КНР також має САУ з калібром снарядів 155 мм і довжиною зброї в 52 калібру, що дозволяє мати схожі характеристики з НАТОвськими зразками.

Зокрема, йдеться про САУ PLZ-05, чия дальність може становити:

20 км для керованих снарядів із лазерною системою наведення;

39 км. для звичайних снарядів;

53 км. для активно-реактивного снаряда;

якщо вірити відкритим джерелам, понад 100 км для снарядів WS-35 є китайськими аналогами снарядів Excalibur.

Навіть якщо дані про далекобійність снарядів WS-35 і перебільшені, більш довгий ствол гармат точно дозволить закидати снаряди далі, ніж стволи САУ вс, які мають довжину ствола в 39 калібрів.

Аналогів HIMARS – ні

Але є і хороша новина, виставити щось аналогічне HIMARS, КНР також не в змозі, хоча її армія і має масу РСЗВ калібром від 122 до 400 мм, вони не можуть похвалитися наявністю керованих снарядів та точністю американської РСЗВ.

Наприклад, РСЗО SR-5, що поставляється на експорт, має калібр в 220 мм (у HIMARS 227 мм), може стріляти максимум на 70 км, проти 80 км у HIMARS. А її точність оцінюється у 0,2% від максимальної дальності. Інакше кажучи, на дальності 70 км, ракета SR-5 може промазати по меті на 150 метрів.

РСЗВ SR-5

У цілому нині РФ відчуває дедалі серйозніші проблеми, зокрема з боєприпасами, чиїх запасів який завжди вистачає підтримки високого темпу вогню.