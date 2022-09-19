Словенія передасть Україні десятки танків: однак є нюанс

Словенія передасть техніку Україні у рамках кільцевого обміну з Німеччиною

Словенія передасть Україні 28 танків M-55S в обмін на 35 навантажувачів та п’ять автоцистерн, які їм передадуть із Німеччини.

Як повідомляє пресслужба уряду Словенії, відповідної угоди було досягнуто після переговорів прем’єра країни Роберта Голоба та канцлера ФРН Олафа Шольца.

"У дусі солідарності з українським народом прем’єр-міністр Голоб та канцлер Шольц домовилися про спільні дії, щоб українська сторона отримала 28 словенських танків M-55S", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що замість кільцевого обміну Словенія отримає 40 військово-транспортних машин, серед яких 35 гакових навантажувачів та 5 водовозів.

M-55S є глибокою модернізацією радянського танка Т-55, у якому від оригіналу залишився хіба що корпус. Останній модернізований танк Словенія отримала 1999 року.

У чому відмінності

У ході модернізації було знято радянську 100-мм гармату Д-10ТС2, замість якої було встановлено британське L7 калібру 105-мм. Такі ж ставили на ранні "Абрамси" та перші "Леопарди".

Також на танки встановили динамічний захист, а систему управління зброєю покращили шляхом встановлення цифрового балістичного обчислювача та лазерного далекоміра.

Крім того, в танку є приціл командира, який дозволяє наводити зброю незалежно від навідника.

Двигун також був замінений зі штатного на 520 к.с. на потужніший у 600 к.с., а гусениці замінили на гумометалеві.

Для армії Словенії ці танки є резервними, оскільки на озброєнні стоять М-84, що залишилися від Югославії, які є модернізацією радянських Т-72М.

У цілому нині, на думку експертів, танк є морально застарілим, а його бойові здібності обмеженими.

Як повідомлялося раніше, Словенія активно допомагає Україні, у тому числі й з постачанням бойової техніки. Так у червні вона передала ЗСУ велику партію БМП М-80А.