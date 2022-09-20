Обмін полоненими, Генасамблея ООН і погіршення в Чорному морі: 6 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Ранок вівторка, 20 вересня, відзначився новими подіями на військовому та дипломатичному фронтах.

"Телеграф" коротко зібрав всі головні новини вечора і ночі.

Генасамблея ООН починається

З 20-го по 26 вересня у Нью-Йорку заплановані заходи за участю лідерів країн та урядів. Одна з головних тем 77-ї сесії — розв'язана рф війна проти України.

Під час Асамблеї 22 вересня о 10:00 відбудеться засідання Ради безпеки ООН на тему "Забезпечення миру та безпеки в Україні".

"Україна буде найважливішою темою… Україна б’ється, вона зазнає бомбардувань і ракетних обстрілів", — запевняє глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Українська делегація буде присутня на 77-й сесії під головуванням глави МЗС Дмитра Кулеби. До її складу також увійдуть Сергій Кислиця, Еміне Джапарова, Андрій Костін, Олександр Мережко, Рефат Чубаров, Юрій Вітренко, Валентин Скуратовський, Таміла Ташева.

Президент Володимир Зеленський виступить на Асамблеї онлайн.

Обмін полоненими

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україні та росії вдалося досягти домовленості про обмін 200 військовополонених. Також він додав, що жодне вторгнення не може бути виправданим, а всі захоплені землі мають бути повернені Україні.

Руку людини з синьо-жовтим браслетом з Ізюма впізнали

Рука з синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі – це фрагмент тіла військового з Нікополя, його впізнала дружина. Це 36-річний боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" Сергій Сова, в якого залишилося двоє дітей, повідомляє обласний інформаційний штаб Дніпропетровщини.

Звірства росіян

Масове поховання, що шокувало світ в Ізюмі, не останнє навіть в межах того одного міста.

"Продовжуємо виявляти тіла з ознаками насильницької смерті, таких чимало. Це і зламані ребра, і проломані голови, чоловіків зі зв’язаними руками, переломами щелеп, з відрізаними геніталіями", — каже перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

Злам вагнерівців

Хакери зламали сайт групи "Вагнер" та отримали доступ до всіх даних найманців, які воюють проти України у складі окупаційної армії, — IT Army Of Ukraine.

Ситуація в Чорному морі

Шторм ослабнув, через що росія збільшила число кораблів в морі, і тепер в неї напоготові 24 ракети типу "Калібр", — оперативне командування "Південь".

Оперативно всі новини з фронту також можете відслідковувати у нашій онлайн-трансляції — Війна — день 209: ЗСУ видавлюють росіян з української землі, окупанти мстять обстрілами міст.