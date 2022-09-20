Відмова від повістки на законних підставах: топ-3 причини

Юрист вважає, що є 3 головні підстави для відмови

Вже понад півроку в Україні триває загальна мобілізація, яка почалася внаслідок російського повномасштабного вторгнення. Проте, є багато причин деяким громадянам відмовлятися від повісток. Іноді це стосується і військовозобов'язаних.

Юрист Ростислав Кравець розповів, коли і при яких обставинах можна відмовитися від вручення повістки військовозобов'язаній особі на законних підставах.

Серед причин, по яким це можна зробити:

неправильно вказані дані особи, яка отримує повістку. Наприклад, документ може бути виписаний взагалі на іншу людину;

повістку вручає не уповноважена особа, тобто не співробітник військкомату;

на повістці немає підпису військового комісара або печатки військкомату.

Тобто під час вручення слід уважно переглянути документ і перевірити дані. У першу чергу рекомендується звернути увагу на достовірність такої інформації:

повне ім'я;

рік народження, адресу;

вид повістки;

місце працевлаштування;

час та адреса, коли й куди слід з'явитися після вручення;

назву органу, печатку, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату.

Щоб бути максимально обережними, слід мати при собі власні документи. Тоді ви можете підтвердити свою особу і, якщо в повістці є помилка, то відмовитися від її отримання.

У такому випадку уповноважена особа, яка цю повістку вручала, повинна скласти акт про відмову від отримання. Він укладається у присутності свідків для підтвердження причин відмови. Найвірогідніше, що цей акт надішлють до центру комплектування, але в більш рідких випадках він потрапляє в поліцію.

Слід зазначити, що повістку не може вручити представник поліції чи ТРО. Про це наголошує юрист.

"Як таких правил вручення повісток немає. Є лише правило, що повістку повинна вручати уповноважена військкоматом особа, тобто представники ТРО чи поліції не можуть просто ходити та вручати ці повістки. Це має робити особа, уповноважена військкоматом (центром комплектування та соціальної підтримки), яка вручатиме відповідні повістки", — підкреслює Ростислав Кравець.

Штраф за неотримання повістки не можуть виписати, якщо ви не порушили правила віськового обліку. Після складання акту про відмову від отримання повістки його розглядають у центрі комплектування. Саме вони можуть стягнути штраф від 850 до 1 700 грн за порушення правил. Накладення такого штрафу оскаржується в місцевому суді, де центр комплектування буде доводити, що ви порушили правила обліку.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, секретарь Комітету ВР з питання нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів, коли військовослужбовці зможуть повернутися додому.