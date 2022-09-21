"Навіть яєчню не встигли з’їсти": воїни ЗСУ показали, що залишилося на позиціях росіян після втечі з Харківщини (фото)
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Росіяни місцями тікали в дуже великому поспіху
Окупанти на Харківщині настільки стрімко проводили "перегрупування", що подекуди навіть не встигли закінчити з обідом.
Так військовослужбовець Антон Даниленко показав у своєму Фейсбуку фотографію приготованої яєчні, яку знайшли на позиціях окупантів у Харківській області.
"Поки дехто чекає на виступ Путла, просто нагадаю, як швидко вони втекли. Навіть яєчню не встигли з’їсти", — підписав фото він.
До обговорення приєдналися й інші військовослужбовці, тож Ігор Черняк додав, що на позиціях окупантів знаходили щойно розрізані кавуни, а Катерина Ратушна показала те саме фото до того, як страву залило дощем.
Як повідомлялося раніше, внаслідок успішного контрнаступу в Харківській області протягом останніх днів окупантів вигнали із 300 міст та сіл.
У ході контрнаступу росіяни кидали на позиціях не тільки їжу, а й бойову техніку, в тому числі дуже рідкісну, а також безліч боєприпасів. Наприклад, а деокупованому Ізюмі СБУ вдалося виявити цілий арсенал зброї, серед якої там були протипіхотні міни та різні снаряди.