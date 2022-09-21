Українець став переможцем найпрестижнішої премії серед студентів: хто він і що зробив

Разом зі званням переможця Ігор Клименко отримав нагороду у розмірі 100 тисяч доларів

Після повномасштабного вторгнення та протягом останніх восьми років українці різного віку та рівня достатку підтримують українських військових у боротьбі за свободу нашої землі. До переліку дітей, які всіляко допомагають ЗСУ, відповідально можна внести і 17-річного Ігоря Клименка. Студент Київського політехнічного інституту (КПІ) не просто присвятив останні три роки розробці спеціальної техніки, якою можна розмінувати небезпечні для життя території, а й встиг виграти найпопулярнішу світову премію Global Student Prize 2022.

Про його перемогу та винахід повідомила пресслужба премії, передає "Телеграф". Зазначимо, що цей захід є дочірньою нагородою Global Teacher Prize, яка також поєднує людей з усього світу.

Головна мета подібної премії — пошуки студента, який би своїми розробками чи іншим соціальним внеском реально вплинув на навчання, а також життя своїх однолітків та суспільство за межами рідної країни. Наш Ігор Клименко зміг здобути престижне звання у 2022 році попри те, що головному своєму винаходу присвятив останні три роки життя.

Ігор Клименко

Його переможною розробкою став спеціальний квадрокоптерний міношукач. Така техніка стала б чудовим помічником для ЗСУ, особливо в умовах повномасштабної війни з росією, коли окупанти часто залишають після себе на раніше захопленій території десятки, а то й сотні вибухових пристроїв.

Студент навчається на фізико-математичному факультеті КПІ, проте тему розробки роботів-міношукачів досліджує, починаючи з п’ятого класу! По суті, його інтерес до можливого внеску у перемогу ЗСУ над російськими агресорами розпочався одразу після війни на Донбасі у 2014 році.

За цей час він був учасником безлічі технічних конкурсів та виставок. Зумів дійти до фіналу X Фестивалю інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2021: Україна та світ", а також отримав золоту медаль у молодшій категорії Малайзійської 21-ї технологічної виставки (MTE) у 2022 році. Саме останнє досягнення і дозволило показати винахід Ігоря Клименка представникам усього світу.

Поки що в його скарбничці — лише два робочі прототипи квадрокоптера-міношукача. Однак хлопець активно шукає інвесторів, аби швидше довести робота до ідеалу та почати застосовувати його у роботі. Тільки в Україні він зумів отримати одразу два патенти на свій винахід, але не зупиняється на досягнутому. Наразі він є активним учасником бізнес-інкубатора UF Startup School Beginner 2022, що також може допомогти йому знайти фінансування свого проєкту.

Так виглядає один із прототипів його переможної розробки

До речі, перемога у Global Student Prize 2022 принесла Ігорю Клименку не лише визнання серед однолітків та зацікавлених учених, а й приз у розмірі 100 тисяч доларів. Гроші він планує вкласти в розробку свого дітища, щоб якнайшвидше поставити його виробництво на потік.

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