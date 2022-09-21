Окупанти активізувалися на Донбасі: свіжі карти боїв в Україні

Ворог намагається завадити контрнаступу, руйнуючи греблі на річках

Українські військові продовжують боротися із росіянами, які вторглися до України. На півдні ЗСУ не дають поновити окупантам логістику. Вдалося знищити колону техніки у Новій Каховці, яка готувалася до переправи через Дніпро.

На сході ворог націлився на гідротехнічні споруди у Луганській та Харківській областях. Як зазначають дослідники Інституту вивчення війни, це ймовірно спрямовано проти українських позицій уздовж Сіверського Дінця.

Російські окупанти продовжують атаки на Донеччині, зокрема на Бахмут. Уздовж лінії фронту продовжуються артилерійські обстріли.

Карта боїв в Україні

Схід України

У районі Лимана можуть продовжуватися наступальні дії української армії — є повідомлення про артилерійські дуелі. Також військові дії можуть продовжуватись вздовж лінії від Лимана до Білогорівки, яку напередодні звільнили від росіян.

Експерти зазначають, що причиною атаки росії на греблю в Харківській області (Печенізьке водосховище на Сіверському Дінці) може бути спроба зруйнувати понтонні мости та річкові переходи від Тетянівки до Ямполя, включаючи район Лимана.

Карта боїв у Харківській області

Донецька область

Російські окупанти продовжили атаки у районі Бахмута. Під ударом опинилися райони з півдня та північного сходу. Російські джерела заявили про захоплення Зайцева. Також окупанти атакували й у районі Донецька. Вони намагалися просунутися в районі Невельського та в Мар’їнці. Ворог атакував і на південний захід, біля Новомихайлівки.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Росіяни намагаються відновити лінії комунікацій, але українські військові успішно їм у цьому протидіють, завдаючи ударів не лише переправам, а й зосередженню техніки та солдатів ворога. Інститут цитує джерела, що на частині дільниць українські військові змушені були перейти до оборони, а також готуються до наступу на південь від кордонів Херсонської та Дніпропетровської області. Окупанти, побоюючись операцій на Кінбурнській косі, обстрілюють Очаків. Ворожий вогонь також завдає шкоди Запорізькій області.

Карта боїв на півдні України

Окрім атак по лінії фронту, росія продовжує систематичну агресію щодо громадян України — у Харкові ракетами окупанти влучили в житлову багатоповерхівку.