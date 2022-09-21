Чи можуть українців мобілізувати телефоном: пояснює полковник ЗСУ

Є деякі нюанси отримання повістки до армії, які не можуть порушуватись співробітниками військкоматів.

В Україні до кінця осені триває загальна мобілізація. Це означає, що свої повістки до армії отримають багато військовозобов’язаних повнолітніх чоловіків віком до 60 років. При цьому важливо пам’ятати, що в деяких випадках від "листа щастя" можна відмовитись, а також те, що заклик не здійснюється в телефонному режимі.

Коли українцям можуть дзвонити з військкомату та які причини для цього існують, нагадує "Телеграф". Ще раз наголосимо, що мобілізувати людину в армію завдяки телефонному дзвінку не можна, це незаконно.

За словами рчільника Дарницького ТЦК Києва, полковника Руслана Тригуба, військовозобов’язані можуть бути сповіщені телефоном щодо необхідності з’явитися у певний військкомат згідно з призначеним часом. Вже під час особистої зустрічі обговорюються всі нюанси, а призовник, ймовірно, отримає свою повістку.

"Я викликаю його до ТЦК, він проходить всі процедури, медичний огляд, особисте вивчення, після цього оформляються документи. Лише потім я говорю: ви мобілізовані і вирушаєте в ту чи іншу команду", — пояснив процедуру Трігуб.

До речі, в окремих моментах телефоном призовникові можуть порадити взяти з собою особисті речі — на випадок, якщо мобілізацію буде проведено відразу на місці. Певного списку необхідних речей немає, проте найчастіше люди беруть набір запасної білизни, а також засоби особистої гігієни. Само собою зрозуміло, що в такій "валізі" не може перебувати будь-яких психотропних речовин, наркотиків та алкоголю.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи має військовозобов’язаний право відмовитися від отримання повістки, якщо її вручають за місцем роботи, а не проживання.

Також ми писали, у яких випадках взагалі можна не розписуватися в отриманні повістки. Усього на це є три причини.