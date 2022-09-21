ЗСУ отримають нові дрони-камікадзе – йдеться про десятки одиниць

ЗСУ отримають нові дрони-камікадзе, яким зможуть знищувати ворожу бронетехніку

У вересні міністерство оборони США (Пентагон) уклало контракт на постачання Збройним силам України нових ударних дронів-камікадзе Switchblade 600. Згідно з даними сайту Пентагону, контракт оцінюється в 2,2 млн дол.

Це не перші дрони-камікадзе отримані ЗСУ, раніше йшлося про Switchblade 300 — простіші версії барражуючих боєприпасів, вагою в 2,7 кг, здатних бути в повітрі не більше 10 хвилин і пролітати не більше 10 км. Це робить їх зручними для перенесення одним бійцем, але через малу вагу боєприпас несе малий заряд вибухівки, що робить сферу його застосування дуже обмеженою.

Switchblade 600 вагою 23 кілограми, що робить його більш громіздким, на підготовку до запуску, наприклад, потрібно до 10 хвилин. З іншого боку, його можна використати проти бронетехніки. Також цей дрон може перебувати в повітрі вже до 40 хвилин і пролетіти до 80 км.

У повідомленні Пентагону не йдеться, скільки саме Switchblade 600 може отримати Україна, судити можна лише за непрямими ознаками. Так, Switchblade 300 коштує близько 6 тисяч доларів, вартість ж Switchblade 600 явно в кілька разів вища за нього, але нижча за вартість ПТРК "Javelin" (порядку 100 тисяч доларів за ракету) і швидше за все становить кілька десятків тисяч доларів.

Таким чином можна припустити, що ЗСУ за контрактом 2,2 млн дол. отримають 40-50, можливо дещо більше, Switchblade 600.

Ймовірно, постачання Switchblade 600 стало відповіддю на успішні операції іранських БПЛА проти ЗСУ.