Операції ЗСУ тривають біля Лимана та на Херсонщині: актуальні карти боїв в Україні

Ворог продовжує атаки, зокрема у Донецькій області

Найближчими місяцями не очікується суттєвого впливу на події на фронті через оголошену російським диктатором "часткову мобілізацію". Українські сили продовжують боротьбу із ворогом на всіх напрямках.

Як повідомляє Інститут вивчення війни у своєму звіті, наступальні операції можуть продовжуватися як на півдні, так і в районі Лиману на Донеччині. Відомо, що українські військові продовжують атакувати російські позиції та зривати операції з доставки зброї та боєприпасів.

Також зазначається, що відомо про три зони, де можуть йти бої в Херсонській області: на північний захід від Херсона, біля річки Інгулець та в районі Високопілля.

Карта боїв в Україні

Схід України

Операції біля Лимана продовжуються. Росіяни заявляють про зіткнення в районі самого Лимана та Ямполя на південний схід. Окупанти атакували під Куп’янськом, який нещодавно був звільнений. Лінія фронту на багатьох ділянках лягає річкою Оскіл та російські війська намагаються обмежено загрожувати українським позиціям вздовж правого берега річки.

Карта боїв на сході України

Донецька область

Окупанти продовжують активно атакувати в районі Бахмута та Донецька, зокрема Авдіївку. Вони не лише атакують по землі, а й "прасують" авіаударами. Також ворог продовжує цілитись у критично важливу інфраструктуру, знову обстрілявши Слов’янську ТЕЦ. Аналітики зазначають, що росія стягнула додаткові сили на лінію фронту в Запорізькій області — їх помітили через окуповані населені пункти Донеччини.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Українські військові продовжують проведення оперативних операцій проти російських пунктів управління, логістики та техніки. Їх нанесли у Херсоні, Новій Каховці, Бериславському районі. Кінетична активність відзначена в тих же районах, що й раніше — неподалік річки Інгулець, Херсон та Високопілля. На південний схід від останнього населеного пункту, а також під Новодмитрівкою на східному березі Інгульця відзначено активізацію російської розвідки.

У Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях продовжується обстріл як українських позицій, так і міст. Ситуація на ЗАЕС залишається напруженою.

Карта боїв на півдні України

Раніше "Телеграф" розповідав, що з російського полону вдалося повернути понад 200 українських захисників та захисниць. Серед них командири "Азова". Їх обміняли на арештанта Віктора Медведчука.