Трибунал для агресора, обмін та паніка в росії: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Минулий вечір та ніч були сповнені подій, в основному приємними для українців.

"Телеграф" коротко зібрав останні новини на ранок четверга, 22 вересня.

Обмін полоненими

Це мабуть одна з головних новин останнього місяця, — Україна повернула одразу 215 осіб з полону, серед яких командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко, заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар "Калина", майор ЗСУ, в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський "Волина", фотограф-азовець Дмитро "Орест" Козацький, вагітна капітан медичної служби Мар‘яна Мамонова, Катерина "Пташка" Поліщук та багато інших.

росії передали Медведчука та за неперевіреною інформацією ще десятки осіб.

Обмін викликав дуже неоднозначну реакцію росіян на фоні початку часткової мобілізації, — вони не розуміють, чому мають йти воювати, коли влада відпустила українських героїв.

Протести на росії

Виступили проти мобілізації (не проти війни, а саме проти необхідності воювати) росіяни у 38 містах росії. Затримали щонайменше 1386 осіб, при цьому у відділках протестувальникам вручали повістки.

Також цікаво, що після оголошеної "часткової" мобілізації росіяни намагаються виїхати з країни, на кордоні з Грузією утворився затор.

Загроза рф зросла

Враховуючи ворожу пропагандистську істерію з приводу мобілізації, в тактиці ворога цілком імовірна активізація ракетних атак і обстрілів прифронтових й тилових територій, — попереджає ОК "Південь".

Крім того, після оголошення часткової мобілізації в росії окупанти почнуть "полювати" за чоловіками призовного віку на тимчасово непідконтрольних територіях Херсонської та Запорізької областей, через що є сенс евакуюватися звідти, — повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

Також окупанти Запорізької області заявили, що українські військові мають негайно покинути вільні райони регіону, буцімто інакше росіяни вважатимуть їх окупантами.

Трибунал для агресора

Український лідер Володимир Зеленський під час виступу в Генасамблеї ООН закликав створити Спеціальний трибунал для покарання рф за злочини проти України.

"Це стане сигналом для всіх "потенційних" агресорів, що вони повинні цінувати мир або нести відповідальність перед світом. Ми підготували чіткі кроки для створення такого трибуналу", — підкреслює президент.

Підтримка України не вщухає

Міністри закордонних справ ЄС домовилися підготувати нові санкції проти росії і збільшити постачання зброї Україні, — про це пише Reuters з посиланням на главу зовнішньої політики ЄС Жозепа Борреля.

У Німеччині з початку дії санкцій ЄС проти росії заморозили російські активи на суму понад 4,8 млрд євро, — Spiegel із посиланням на Мінекономіки Німеччини.

Оперативно слідкувати за головними новинами з фронту можете за допомогою нашої онлайн-трансляції за посиланням — Війна — день 211: ЗСУ б’ють окупантів на фронті, визволення героїв Азовсталі.