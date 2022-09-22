Запоріжжя та Дніпро зранку сполохали вибухи: всі деталі, фото та відео

Окупанти продовжують "кошмарити" українців

росія завдала ракетного удару по Україні вранці 22 вересня — під вогнем Запорізька та Дніпропетровська область, але повітряна тривога захопила багато південно-східних областей.

Вибух у Запоріжжі підтвердив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Також у місті частково зникла електроенергія.

У місті підіймається стовп диму, який видно із багатьох районів. За словами в.о. мера Анатолія Куртєва, приліт припав на цивільну інфраструктуру. Є постраждалі.

Місцеві жителі публікують фото, за якими можна судити, що диму стає все більше.

Стовп диму у Запоріжжі

У передмісті Дніпра чули кілька вибухів. Поки невідомо, чи це прильоти російських ракет чи відпрацювання силами ППО. Про гучні звуки повідомляли і з Кам’янського, і Новомосковська.

Російські окупанти останніми днями посилили ракетний обстріл Запоріжжя. Також під вогнем ворога та інші міста, зокрема Кривий Ріг. Обстріл гідротехнічних споруд викликав часткове затоплення міста. Росіяни також цілилися у критичну інфраструктуру у Харкові, позбавивши електроенергії частину міста тиждень тому. Цілями окупантів можуть стати дев’ять українських електростанцій, вважають експерти.