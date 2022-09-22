Хто захистить мову, окрім нас? Військовий пояснив, чому потрібно відмовитися від російської

Військовий ЗСУ вважає, що перехід на українську це необхідність

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну українське мовне питання постало ще гостріше, ніж будь-коли. Люди мають різне ставлення щодо нагальності та важливості обговорювати подібні проблеми зараз, особливо на тлі частих сутичок, які влаштовують росіяни через це.

Військовослужбовець Збройних сил України, командир відділення 68-ї окремої єгерської бригади Павло Вишебаба в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів, що він вважає правильним у мовному питанні зараз, під час повномасштабної війни.

"Мені здається, ми маємо концентруватись на тому, чим ми займаємось зараз. А зараз ми рятуємо нашу країну. Весь народ намагається об’єднатись заради цього. І для того, щоб це зробити, ми маємо бути єдині, в нас має бути один контекст і одне поле", — наголосив він.

Вишебаба також зазначив, що саме мова прекрасно допомагає бути в одному контексті, а коли люди розмовляють різними, то "знаходяться в різних світах", зокрема через те, що мають різні інформаційні поля.

Крім того, військовий підкреслює, що російська мова — це все ж таки мова наших ворогів і від цього важко абстрагуватися.

"Російська — це мова людей, які стоять тут за посадкою і вбивають наших хлопців і дівчат, або на ній говорять ті, кого ми беремо в полон. Для мене це мова ворога. І від цього емоційного аспекту я не можу відмежуватись", — додав він.

Він розповів, що хоча завжди було дуже багато російськомовних навіть серед військових, але зараз все більше з них переходять на українську, адже вони боряться не за шмат землі, а і за культуру, мову, традиції і державність, тож всі ці аспекти потрібно розвивати.

Боєць ЗСУ також розповів, чому військовозобов'язаним слід готуватися до мобілізації на фронт і як це пов'язано з відпустками воїнів.