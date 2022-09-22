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Стояв до останнього без води та їжі: з полону повернули наймолодшого захисника "Азовсталі" (фото)

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Назарій "Гренка" Гринцевич нарешті повернувся з полону додому Новина оновлена 22 вересня 2022, 11:44
Назарій "Гренка" Гринцевич нарешті повернувся з полону додому

За заслуги та мужність 19-річний військовий удостоївся ордену

Неймовірно радісною звісткою стало звільнення 215 українців з російського полону — серед повернутих на рідну землю став і 19-річний парамедик Назарій Гринцевич, також відомий під позивним "Гренка".

Він родом із Вінниці і був наймолодшим захисником "Азовсталі" у Маріуполі, повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Зауважимо, що Назарій з дитинства хотів стати військовим, і щойно йому виповнилося 18, — підписав контракт зі Збройними силами України та почав служити в "Азові".

Назарій Гренка Гринцевич із полку Азов повернувся до України
Потяг до військової справи у хлопця був змалку

"Азовсталь" військовий боронив три місяці, рятував побратимів, при цьому постраждав і сам, — спочатку отримав контузію, а потім осколкове поранення обличчя. 2 квітня президент нагородив його орденом "За мужність" третього ступеня.

Тричі за час оборони Маріуполя Назарій прощався зі своїми рідними, думав, що загине.

Назарій Гренка Гринцевич із полку Азов повернувся до України
Боєць усіма силами боронив українську землю і допомагав товаришам по службі.

У травні, коли президент Володимир Зеленський наказав захисникам "Азовсталі" скласти зброю, щоб урятувати свої життя, Гринцевич здався в полон. На той момент у них не залишалося вже ні їжі, ні води.

У полоні його з побратимами теж тримали у жахливих умовах і записували з ним інтерв’ю.

Назарій Гренка Гринцевич із полку Азов повернувся до України
Назарій Гринцевич утримувався у жахливих умовах у полоні

У Вінниці на хлопця весь цей час чекали батьки, молодші брат та сестра і кохана дівчина.

Назарій Гренка Гринцевич із полку Азов повернувся до України
Назарій цінний не лише на фронті, він також потрібен вдома

Поки "Гренка" був у полоні, його мама та дівчина виступали перед журналістами із закликами хоча б допомогти покращити умови його утримання. Його кохана говорила, що після всього вони планували одружитися.

Тепер, після звільнення з полону, це більш ніж можливо.

Назарій Гренка Гринцевич із дівчиною
Назарій із дівчиною Катериною

Раніше "Телеграф" публікував повний список військових, яких Україні вдалося звільнити.

Натомість росія отримала кума президента рф Віктора Медведчука і ще попередньо кілька десятків людей.

Теги:
#Азовсталь #Військові #Маріуполь #Обмін полоненими