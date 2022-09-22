Стояв до останнього без води та їжі: з полону повернули наймолодшого захисника "Азовсталі" (фото)

За заслуги та мужність 19-річний військовий удостоївся ордену

Неймовірно радісною звісткою стало звільнення 215 українців з російського полону — серед повернутих на рідну землю став і 19-річний парамедик Назарій Гринцевич, також відомий під позивним "Гренка".

Він родом із Вінниці і був наймолодшим захисником "Азовсталі" у Маріуполі, повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Зауважимо, що Назарій з дитинства хотів стати військовим, і щойно йому виповнилося 18, — підписав контракт зі Збройними силами України та почав служити в "Азові".

Потяг до військової справи у хлопця був змалку

"Азовсталь" військовий боронив три місяці, рятував побратимів, при цьому постраждав і сам, — спочатку отримав контузію, а потім осколкове поранення обличчя. 2 квітня президент нагородив його орденом "За мужність" третього ступеня.

Тричі за час оборони Маріуполя Назарій прощався зі своїми рідними, думав, що загине.

Боєць усіма силами боронив українську землю і допомагав товаришам по службі.

У травні, коли президент Володимир Зеленський наказав захисникам "Азовсталі" скласти зброю, щоб урятувати свої життя, Гринцевич здався в полон. На той момент у них не залишалося вже ні їжі, ні води.

У полоні його з побратимами теж тримали у жахливих умовах і записували з ним інтерв’ю.

Назарій Гринцевич утримувався у жахливих умовах у полоні

У Вінниці на хлопця весь цей час чекали батьки, молодші брат та сестра і кохана дівчина.

Назарій цінний не лише на фронті, він також потрібен вдома

Поки "Гренка" був у полоні, його мама та дівчина виступали перед журналістами із закликами хоча б допомогти покращити умови його утримання. Його кохана говорила, що після всього вони планували одружитися.

Тепер, після звільнення з полону, це більш ніж можливо.

Назарій із дівчиною Катериною

Раніше "Телеграф" публікував повний список військових, яких Україні вдалося звільнити.

Натомість росія отримала кума президента рф Віктора Медведчука і ще попередньо кілька десятків людей.