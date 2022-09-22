Не всіх українців з інвалідністю випускають за кордон: є дві причини для відмови

Під час виїзду за кордон українцям з інвалідністю слід перевірити два важливих пункти

З оголошенням загальної мобілізації в Україні з першого дня повномасштабної війни, відомо, що є певні категорії чоловіків, які можуть виїхати за кордон за станом свого здоров'я, тобто з інвалідністю, але є випадки, коли у виїзді можуть відмовити навіть такій групі людей.

Про це нагадують на сайті Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, особи з інвалідністю не можуть покинути територію України, якщо їхні документи, які цю інвалідність підтверджують, були видані закордоном.

Крім того, в Україні особам, які мають третю групу інвалідності, дозволили мобілізуватися на військову службу за власним бажанням. Тож якщо такі особи стають військовослужбовцями, вони не підлягають виїзду за кордон на загальних підставах виїзду чоловіків, які підлягають мобілізації.

Зазвичай, особи з інвалідністю мають право перетинати державний кордон за наявності одного з цих документіві:

довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157−1/о);

посвідчення, яке підтверджує цей статус;

пенсійного посвідчення;

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", у яких зазначено групу та причину інвалідності;

довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, військовий експерт Петро Черник повідомив українцям, як довго ще може тривати заборона на виїзд чоловіків за кордон.