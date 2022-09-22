РСЗВ, ракети, дрони для розмінування – Україна отримає нову зброю від Великобританії

Військова допомога продовжуватиме надходити в Україну

В Україну продовжуватиме надходити військова допомога з Великобританії, про що повідомила прем’єр-міністр Великобританії Ліз Трасс, виступаючи на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

"Поки я говорю в Україну прибуває нова британська зброя, включаючи ракети MLRS. Ми не заспокоїмося поки Україна не здобуде перемогу", — підкреслила Трасс.

Очевидно, прем’єр-міністр мала на увазі ракети до РСЗВ М270 і М142 HIMARS, здатні з високою точністю потрапляти в цілі на дистанції в 80 кілометрів. Ці боєприпаси будуть дуже своєчасним доповненням до заявлених раніше постачання з Німеччини двох РСЗВ M270 MARS-II з 200 ракетами до них.

Також ракети MLRS сумісні з М142 HIMARS, які стали справжнім символом успішного використання ЗСУ зразків озброєння, переданих західними партнерами. Тобто тепер HIMARS стрілятимуть по окупантах ще частіше завдяки поставкам із Заходу.

Які ракети отримує Україна до РСЗВ

Але, крім ракет, Великобританія передасть Україні 6 підводних дронів для розмінування прибережної акваторії від російських підводних мін. Автоматичні підводні дрони можуть використовуватись у мілководних прибережних умовах, ефективно працюють на глибині до 100 м для виявлення, визначення місцезнаходження та ідентифікації мін з використанням набору датчиків, щоб ВМС України могли їх знищити.

Десятки військовослужбовців ВМС України будуть навчені використанню підводних дронів у найближчі місяці. Причому перша група вже розпочала навчання, оскільки перші три дрони будуть видані прямо зі складів ВМС Великобританії. Ще три доведеться почекати – їхнє виробництво лише замовлено.

Зрештою, 10 тисяч українських військовослужбовців буде навчено британськими військовими інструкторами.

Окрім військової допомоги західних партнерів ЗСУ активно поповнюють свої запаси трофейною російською військовою технікою.