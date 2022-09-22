Чи вплине рішення путіна на мобілізацію в Україні: в Офісі президента відповіли

Михайло Подоляк повідомив, що командування російської армії перекидало військових в Україну увесь час

Новини про те, що російська влада оголосила в країні-агресорі "часткову мобілізацію" 300 тисяч громадян, викликали в українському суспільстві питання, чи буде Україна поповнювати лави Збройних сил новими мобілізованими. На що в Офісі президента відповіли, що спершу треба подивитися, чи зможуть в РФ зібрати таку кількість охочих воювати в України.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі російського опозиційного телеканалу "Дождь".

За словами Подоляка, Україна на цьому етапі має професійну армію, з чіткою структурою та розміром. А от чи зможе країна-агресор зібрати додаткові сили, крім тих, які вже зібрали — на це треба подивитися. Радник голови ОП додав, що російська влада й так останні 3 місяці перекидала на фронт нових військових, поповнюючи штат, але їм це не допомогло.

"Насправді останні три місяці практично з усіх напрямків РФ, просто про це не повідомляють широко, збирають всі більш-менш боєздатні частини. Вони навіть частково забирають контингенти, які стояли в країнах ОДКБ. Забирають з корейського, тихоокеанського, африканського, сирійського напрямів. Це все вже давно йде на війну. Тобто це не тільки ці 240 тисяч, із яких починалось вторгнення. Це набагато більша кількість людей. Це формування першого, другого, третього і четвертого корпусів, які збирали в Краснодарському краї. Ми в принципі це все бачимо. І кількість резервів, що постійно росте, давно велика", — заявив Михайло Подоляк.

Він додав, що Збройні сили України вже давно зрозуміли "математику війни", тому надто сумнівним виглядає ймовірність, що РФ за тиждень збере та одягне таку кількість мобілізованих, щоб перекинути їх в Україну.

"Питання інше — чи зможе Росія вдягнути, навчити, обмундирувати і потім відправити на війну. Чи вона збере і впродовж тижня відправить у мінімальному укомплектуванні на фронт у вигляді живої сили, щоб її було просто багато на якомусь напрямку. Тоді в окопах буде сидіти не 100 людей, а 500. Вони по суті підпишуть собі контракт на смерть. Ми це розуміємо", — зазначив Подоляк, додавши, що контрактна російська армія наразі не здатна вести жодні активні бойові дії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в указі російського президента про мобілізацію знайшли секретний пункт, який дуже не сподобається народу країни-агресора.