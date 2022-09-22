Спецслужби показали унікальні кадри обміну українських героїв на полонених росіян (відео)

Частина героїв Азовсталі повернулася додому

У четвер, 22 вересня, на 211 день повномасштабного вторгнення росії в мережі з’явилося відео гучного звільнення українців з російського полону.

Відповідні кадри у YouTube опублікувала пресслужба СБУ. На зворушливому відео можна побачити перші емоції наших захисників, які тривалий час перебували у полоні в окупантів.

"Ця подія розчулила всю Україну. Багато людей працювали над тим, щоб наші Герої нарешті повернулись додому.

Це без перебільшення – історичний момент. Ми хочемо показати унікальні кадри, як саме відбувався обмін, найперші та найщиріші емоції українських захисників, які знали – про них не забудуть та обов'язково повернуть додому.

І ми будемо битися далі, поки не звільнимо кожного, хто досі перебуває в полоні, та не відвоюємо останній клаптик нашої землі!

Слава Україні!" — йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Нагадаємо, 21 вересня з’явилася інформація про звільнення групи захисників "Азовсталі". Командирів полку Нацгвардії "Азов" звільнили в обмін на кума путіна Віктора Медведчука.

Раніше "Телеграф" повідомляв, кого із полону повернула Україна (повний список).