У розвідці пояснили, чому росія погодилася на обмін Медведчука

Російські спецслужби були зацікавлені в обміні

У четвер, 22 вересня, на 211 день повномасштабного вторгнення рф у розвідці пояснили, чому росіяни обміняли кума путіна Віктора Медведчука на захисників Азовсталі.

Відповідну заяву зробив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов під час брифінгу у четвер. Він зазначив, що ФСБ рф була сильно зацікавлена в обміні такого "цінного" кадру. Через Медведчука безпосередньо йшло фінансування багатьох агентурних мереж та наповнення негласного фонду бюджету ФСБ.

"З точки зору розвідінформації: Медведчук на даному етапі найбільше потрібен Федеральній службі безпеки, а не комусь там конкретно. Тому що він — та особа, через яку безпосередньо йшло фінансування багатьох агентурних мереж тут. Через нього йшло в цілому фінансування певних посадових осіб та наповнення негласного фонду бюджету ФСБ. Тому він їм дуже потрібен. Це засіб насамперед і впливу, і заробляння, відмивання коштів”, — заявив Буданов.

Нагадаємо, 21 вересня Україна провела масштабний обмін полонених із росією, у рамках якого Віктора Медведчука обміняли 200 полонених, у тому числі командирів "Азова". Сам Медведчук також дав згоду на це. До речі, цей обмін полоненими викликав істерику в росії, адже пропагандисти казали, що рф ніколи не піде на обмін "азовців". Пізніше СБУ опублікувала відео, як зустрічали українських героїв.