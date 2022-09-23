росії ніхто нічого не пробачить: Зеленський про результати війни для путіна та його нащадків

Якщо Росії та її лідери не змінять свій спосіб мислення, у країни не буде майбутнього

Президент Володимир Зеленський упевнений, що кремлівський фюрер володимир путін програв війну з першого дня вторгнення його військ до України. І відповідатиме за необдумані кроки не лише сам диктатор та його оточення, а й їхні нащадки.

Таку думку він висловив в інтерв’ю німецькому виданню BILD.

"Йому ніхто нічого не простить… Дітям цих військових, онукам цих військових — їм ніхто нічого не простить. Їм доведеться змінити цей курс. Їм доведеться не просто вибачатися. Хтось сидітиме, хтось бігтиме, когось знайдуть, а комусь доведеться вибачатися. І не на рівних ногах", — вважає Володимир Зеленський.

Український лідер упевнений, що путін уже програв розпочату війну історично – і не Україні.

"Зараз він уже програв своїй державі, він програв усьому світу. Він програв демократії. Тобто загалом війну його програно ", — зазначив український президент.

Також Володимир Зеленський додав, що режим путіна апріорі очікує на крах. Однак точний часовий проміжок, коли це станеться, залежить лише від самих росіян. Але поки "бункерний сиделець" залишається в президентському кріслі, Україна не має надії на припинення війни дипломатичним шляхом.

Володимир Зеленський упевнений, що росія довго вибиратиметься з болота, в яке її завів путін. І навіть зміна фігур на політичній арені країни, зокрема й фізичне усунення нинішнього "господаря кремля" від влади та падіння його режиму не означатиме для України автоматичного закінчення війни.

"Я не пов’язую це з кінцем війни. Режим путіна точно закінчиться. Коли — це вирішує, напевно, народ Росії, у нас впливу на це ніякого немає. Але хто замість нього прийде? Питання не в людях, питання у філософії їхнього режиму, в філософії збереження їхньої влади, філософії ставлення до України. Якщо вони її не змінять, якщо вони не змінять свою доктрину, то неважливо, хто там буде замість нього — молода людина, стара людина і так далі ", — вважає український президент.

За його словами, майбутній російський лідер повинен "перевернути свій мозок" так, щоб вся країна захотіла жити у світі та шанобливо ставилася до кордонів та суверенітету країн-сусідок.

Не була обійдена в інтерв’ю і тема оголошеної путіним мобілізації. За словами Володимира Зеленського, кількість мобілізованих росіян на війну проти України не така вже й важлива, адже всі люди, які призиваються, не мають військового досвіду і сприймаються як опудало у формі.

"Він може привести навіть більше людей, але це не російські військові. Якщо на людину надіти форму — вона не стане військовою. Він може взяти опудало, яке стоїть у полі і надіти на його військову форму, але воно тільки ворон розганятиме. Йому все рівно, скільки росіян загине ", — зазначив Зеленскьий.

Також президент України зазначив, що за інформацією українських та західних розвідок, в останні місяці режим росії проводив приховану мобілізацію і намагався протягнути фейкові референдуми на окупованих територіях України.

"Він постійно намагається мобілізувати свою аудиторію, після програшу на харківському напрямку. Він хоче забрати ініціативу. Ви пам’ятаєте, вони були ініціативними на самому початку вторгнення, після цього ми забрали ініціативу в Києві і перейшли. у деокупацію, потім війна застрягла, процес сповільнився, це було болото, а не війна ”, — зазначив Зеленський.

За словами президента, тоді "штовхати ворога" було складно, бо Україна мала складну ситуацію зі зброєю.

"Потім ми спланували операції і розпочалася деокупація іншого регіону, Харківської області. Тому йому потрібно мобілізувати свою аудиторію ", — сказав він.

За словами Зеленського, оголошення мобілізації в рф також свідчить про проблеми з кадровими офіцерами.

"Ми знаємо, як вони набирали вже і курсантів та юнаків, які не вміють воювати. І ті курсанти вони гинули, вони не давали їм навіть закінчити військові навчальні заклади ", — зазначив він.

Зеленський підкреслив, що путін бачить, що його війська біжать, тому хоче захопити Україну мільйонною армією та кількістю трупів.

А Україна на даному етапі має лише один вихід: стає сильнішою, в тому числі і завдяки постачанню західної техніки.

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН звернувся до світових лідерів із низкою пропозицій та ініціатив. У тому числі запропонував "Українську формулу світу ", що складається із п’яти пунктів.