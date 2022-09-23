Україна отримує найновішу систему ППО проти іранських дронів "Shahed"? Чим ЗСУ зможуть ліквідувати загрозу для HIMARS

ЗСУ може збивати іранські дрони за допомогою системи ППО Ізраїлю, розробленої спеціально проти дронів

Ізраїльське видання "Зман Ісраель" повідомляє, що одна з ізраїльських компаній оборонної промисловості продає в Україну системи протидії безпілотним літальним апаратам. Постачання нібито здійснюються через Варшаву. Щоправда ні назви компанії, ні системи ППО проти дронів, які нібито отримують Україна, видання не наводить.

"Зман Ісраель" стверджує, що йдеться про новітню систему боротьби з дронами. Цілком ймовірно, що цією системою може виявитися комплекс Drone Dome (Купол від дрону).

Що таке Drone Dome?

Система, розроблена компанією Rafael Advanced Defense Systems, є модифікацією комплексу ППО "Залізний купол", розробленою спеціально проти безпілотних літальних комплексів.

Суть комплексу у створенні перешкод для дронів. Це не дозволяє їх операторам ефективно управляти БПЛА, передавати їм команди, а також вибирати цілі для ураження безпілотникам. В результаті ефективність роботи дронів різко знижується, а то й він просто сідає на землю, де може стати трофеєм бійців наземних сил.

Система Drone Dome була вперше представлена у 2016 році. З того часу її купили низку країн. Зокрема, Аргентина. Комплекс уже був застосований для охорони саміту G20 у Буенос-Айресі та літніх юнацьких Олімпійських ігор в Аргентині у 2018 році. Серед покупців є Великобританія.

Також цю систему у 2021 році придбав Марокко. А цього року Греція, за даними місцевих ЗМІ, задумалася про купівлю цієї системи для боротьби з турецькими "Байрактарами", які успішно використовуються ЗСУ.

Чому він потрібний ЗСУ?

Drone Dome складається з кількох елементів:

радар RPS-42 для виявлення мети, зокрема найменших БПЛА, на відстані до 3,5 км;

система обробки зображень;

детектори радіосигналів

На сайті фірми виробника стверджується, що Drone Dome:

здатний ідентифікувати невідомі цілі у проекції 360 градусів;

генерувати оповіщення (на основі генератора правил, що адаптується) і створюючи перешкоди для роботи БПЛА;

працювати, не створюючи перешкод іншим засобам, які не є цілями, використовуючи спеціальну смугу пропускання перешкод та вдосконалену спрямовану антену;

може працювати як стаціонарно, і з мобільного засобу.

Скільки може коштувати система Drone Dome даних у відкритому доступі знайти не вдалося.

З середини вересня на передовій відзначається ускладнення умов роботи артилерії ЗСУ через зростання використання іранських БПЛА Shahed.