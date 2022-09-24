Смертельний удар сковородою: під Львовом чоловік вбив знайомого знаряддям для приготовуння яєчні

Зловмиснику загрожує до 15 років за гратами

У Львівській області, де мешканці були нещодавно вражені кількома смертельними ДТП, сталося вбивство на побутовому ґрунті, в ході якого використовувалася звичайна сковорода.

Про інцидент розповіли у відділі комунікації поліції Львівської області.

Згідно з даними правоохоронців, у Стрийському районі двоє чоловіків не наймолодшого віку розпивали спиртні напої та, очевидно, обговорювали нещодавні політичні події в країні та за кордоном (популярна тема для подібних розмов).

При цьому в ході суперечки 71-річний житель міста Жидачів завдав своєму 64-річному знайомому кілька ударів сковорідкою з такою силою, що від отриманих травм той упав на підлогу гаража і помер через кілька годин.

Після побиття зловмисник заснув у гаражі, не зважаючи на стан здоров’я свого опонента.

Затримання підозрюваного

Наступного дня поліцейські затримали причетного до вбивства на місці події та вилучили у нього речовий доказ у вигляді сковороди.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося про вбивство у Слов’янську: там чоловік запідозрив знайомого в "чіпляннях" до своєї дружини в громадському місці і вбив його кухонним ножем.