Українські війська під вогнем продовжують контрнаступ: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти продовжують атакувати на Донеччині

На тлі часткової мобілізації, що триває в росії, українські військові продовжують кампанію зі звільнення нашої країни від загарбників. Наступ триває на північ від і на північний захід від Лимана, а також у Херсонській області. За південним напрямком командування ЗСУ зберігає оперативне мовчання.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, росіяни продовжують безуспішні атаки в районі Бахмута та на північний захід від Донецька. Все частіше в Україні збивають іранські безпілотники, які використовуються росіянами.

На окупованих територіях ворог намагається змусити українців брати участь у "псевдореферендумах" та побоюється дій партизанів.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Окупанти продовжують спроби повернути втрачені позиції в районі Куп’янська та зруйнувати дамбу у Печенігах, їхні дії безуспішні. Наступ триває на північ і на північний захід від Лимана. Російські джерела заявили про прорив своєї оборони в районі Карпівки та Рідкодуба, але просування українських військ поки що не підтверджено Генштабом.

Мапа боїв на сході України на рубежах Харківської області

На Донеччині окупанти проводили обстріли вздовж лінії фронту в районі Бахмута та Донецька. Вони також продовжують невдалі спроби атакувати як у районі Бахмута, так і біля Авдіївки. За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони відбили атаки росіян у районах Спірного, Соледара, Бахмутського, Одрадівки, Курдюмівки, Зайцевого, Майорська, Кам’янки, Авдіївки та Опитного.

Карта бойових дій у Донецькій області

Південь України

Окупанти продовжують обстріл по лінії зіткнення та намагаються відновити втрачені позиції. Для цього вони використовують повітряну розвідку та також організують оборону. Українські військові продовжують нищити позиції окупантів. За даними ОК "Південь" уражено понтонну переправу в Новій Каховці, два скупчення озброєння та техніки в Бериславському районі, три в Каховському та Херсонському районах, станція радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру, ракетний комплекс "Тор" у Баштанському районі Миколаєва, колона озброєння та техніки – у Каховці. Також знову вразили Каховський міст.

Росіяни продовжують використовувати іранські безпілотники камікадзе для атак – їх помітили в Одеській та Дніпропетровській областях. Окупанти у Запорізькій області заявили про прорив своєї оборони "українськими диверсантами" у Запорізькій області. Обласний центр знаходиться під щонічними атаками росії. У ніч на 24 вересня вони влучили не лише в об’єкти інфраструктури, а й у житловий сектор — спалахнув багатоповерховий будинок, є загиблий та постраждалі. Як раніше писав "Телеграф", експерти ООН підтвердили, що росія вчиняє в Україні воєнні злочини.