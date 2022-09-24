Зима для українців буде тяжкою: скільки АЕС пошкоджено і окуповано росіянами

Україна та світ знаходяться на межі катастрофи

Місто Енергодар Запорізької області перебуває під тимчасовою російською окупацією з березня. Саме в цьому місті знаходиться найбільша атомна електростанція в Європі — ЗАЕС. Загарбники не тільки регулярно провокують ядерну небезпеку, а й відрізають шанс України на стабільне енерго- та теплозабезпечення найближчою зимою.

В ексклюзивній статті "Телеграфу" повідомляється, що Запорізька АЕС має потужність 6 ГВт з умовних 14 ГВт всієї потужності Енергоатому. Метою російських окупантів є під'єднання її до енергосистеми рф. Вони планують це зробити через Донецьк або Крим.

Проте, ще 16 березня електростанція була від'єднана від росії та білорусі і синхронізована з європейською системою. Тож тепер для росіян перемкниту систему назад виявляється складніше.

"Наразі, щоб приєднати станцію до енергосистеми рф, окупантам доведеться побудувати лінію електропередачі до Криму або Донецьку. Але їм важко це зробити в умовах активних бойових дій. Втім, окупанти реалізували задачу мінімум: постійними обстрілами мереж і самої станції від'єднують ЗАЕС від української енергомережі, зменшуючи наш запас генерації. Щоправда це може призвести до катастрофи", — йдеться в статті.

Коли АЕС відключається від мережі, вмикаються резервні дизель-генератори для живлення системи охолодження реакторів. Однак, якщо живлення з якихось причин буде зупинене, працюючому реактору достатньо кілька годин, щоб відбулася справжня катастрофа подібна Чорнобильській чи тій, що була у Фукусімі.

Крім Запорізької АЕС, під окупацією наразі перебувають й інші станції, серед них — Луганська, Вуглегірська та Запорізька ТЕС. До того ж занадто близько до лінії фронту є Курахівська, Слов'янська, Зміївська та Криворізька теплові електростанції. Підсумовючи, приблизно половина обладання ТЕС була втрачена. Ворожі ракетні удари прийшлися по Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Миколаївській областях.

Стан українських електростанцій

Як повідомляв "Телеграф" раніше, медіаексперт Тетяна Попова розповіла, як МАГАТЕ впливає на росію, аби та покинула територію окупованої Запорізької АЕС.