Чи можна тимчасово непридатним до військової служби чоловікам залишити Україну: рішення суду

Військовозобов’язані, які тимчасово непридатні до військової служби, можуть перетинати кордон

Не всі чоловіки, які мають проблеми зі здоров’ям (інвалідність) можуть безперешкодно перетнути кордон під час дії військового стану.

Однак відомі випадки, коли співробітники ДПСУ не дозволяли залишити країну чоловікові, який мав підтвердження про тимчасову непридатність до військової служби. Про такий випадок розповів адвокат Роман Лихачов, передає сайт волонтерського руху "Адвокати ЗСУ". У цій справі крапку поставив суд.

На пункті пропуску чоловікові, визнаному тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я, відмовили у перетині кордону. Він показав відповідні документи, але прикордонники його розвернули. Одеський окружний адміністративний суд розглянув позов про визнання протиправним рішення працівників ДПСУ та його скасування.

Відповідно до п. 2-6 Правил перетину державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57, під час мобілізації право на перетин державного кордону також мають військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, визнані в установленому порядку відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я.

Таким чином, виїзд чоловіка за межі України, який тимчасово непридатний до військової служби, дозволяється за наявності документів, що підтверджують це, зокрема висновку військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров’я строком до шести місяців. Суд у цій справі підтвердив, що працівники ДПСУ не мали підстав відмовити громадянину у перетині кордону, посилаючись виключно на Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, як особу, яка підлягає призову під час оголошення мобілізації.

Раніше повідомлялося, що боржників ну випускатимуть з України. Крім того, нещодавно студентам іноземних вишів заборонили виїзд із країни.