"Реальність жорстокіша": у Зеленського розповіли, чи вдасться закінчити війну до Нового року

У рф все ще залишаються значні резерви в живій силі

Війну росії проти України до кінця року швидше за все завершити не вдасться, оскільки у країни-агресора більше ресурсів, хоч і слабкіша армія.

Як розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю азербайджанському виданню Report, Україна прагне закрити питання псевдореферендумів та окупації росією українських територій.

Однак він додав, що "реальність жорстокіша", а в рф залишаються великі резерви в живій силі, які вона може мобілізувати.

"росія не шкодуватиме людей, яких "витрачатиме" на цю війну", — сказав Подоляк.

Водночас він зазначив, що після поразки на харківському напрямку світ побачив, що росія слабка у плані армії та військово-промислового комплексу, крім того, вона не має талановитих командирів.

Але попри це, деокупація територій дається Україні ціною життя своїх людей і короткостроковим цей процес не буде.

"Звичайно, ми хотіли б сказати, що території України буде звільнено до зими, до Нового року. Я можу тільки сказати: "Дай Боже!", – сказав Подоляк.

Як повідомлялося раніше, представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький раніше попереджав, що росія може розпочати новий наступ з метою захопити всю територію нашої країни, а для цього і потребує нових солдатів.