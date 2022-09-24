Вибір під дулами автоматів: як голосують за "приєднання до росії" у Мелітополі

Тих, хто не відчиняє дверей членам виборчих комісій, колаборанти попереджують про "відповідальність"

— Поширюй інформацію про те, як проходять фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях України, де тільки можна, — просить мене знайома Тамара (ім’я змінене) з Мелітополя. – Всі розуміють, що росіяни "намалюють" відсотки, які їм потрібні. Але це не наш вільний вибір! Свободою тут і не пахне. Колаборанти ходять по домівках з урнами для голосування у супроводі автоматників і собак. Це суцільний абсурд.

Ми спілкуємося з Тамарою в одному з чатів і вона одразу ж видаляє написане. Наприкінці просить написати їй щось нейтральне, скажімо, поцікавитись, яка в них погода. "У нас чудова осіння погода" — тут же дає відповідь й ілюструє її кількома знімками.

Це такий прийом маскування. На випадок, якщо окупантам заманеться заглянути у телефон власниці. Каже, у них викликають підозри зачищені чати, і можуть затримати до з’ясування обставин.

Так от, власне, про так званий референдум. За повідомленням знайомої, вона з чоловіком всі п’ять днів планує просидіти за зачиненими дверима у квартирі, не відгукуючись ні на дзвінки у двері, ні на вперті стуки кулаками.

Звісно, у місцевих пабліках люди повідомляють про власний досвід голосування. Тамара скопіювала кілька розповідей. Ось перша (подаємо мовою оригіналу). "Только что к нам приходили трое: старшая по дому и еще пару вооруженных солдат. От последних — такое амбрэ, будто они неделю пили, не просыхая. Подали нам листок, больше похожий на кусок туалетной бумаги. Нужно было ставить галочку. Сами понимаете: это не тайный выбор. Они прямо над душой стояли и смотрели, в какой именно клеточку я поставлю галочку. Разумеется, пришлось поставить "ЗА". Но хочу, чтобы вы понимали, это не мой выбор. И вообще о каком выборе можно говорить, когда рядом — вооруженные Нелюди? Потом они спустились к соседке на 4-й этаж. Слышу, та им ещё кофе предлагала… Предательница…".

Інша мешканка міста написала, що її вже попередили про "відповідальність" — вона не відчинила двері окупантам, які принесли урну для голосування. "Хвилин за 40 після цього мені зателефонувала наша старша по будинку. Вона сказала, що я вчинила дуже негарно. Мовляв, усі знають, що я домогосподарка і зранку могла проголосувати за від'єднання від України… Почалися навіть погрози. "Я мушу доповісти про це в комендатуру", — заявила вона мені. Я з нею сваритися не стала. Просто поклала слухавку. Сиджу зараз на кухні. Хильнула для хоробрості трохи коньячку. Чекаю… Може "гості" прийдуть. Відчиняти не буду! Якщо хочуть, нехай вибивають двері. Скільки вже можна боятися тих тварюк? Ненавиджу".

"Рівно за 5 днів балицький оголосить результати голосування за приєднання до рашки. І навіть якщо всі проголосують проти, окупанти все одно на чорне скажуть біле. Так потрібно путіну! Уже зараз містяни розповідають про прибуття до міста якихось людей у 2-поверхових автобусах. Багатьох поселили в готелі "Мелітополь". Можливо, це просто актори для масовки. Потрібно ж комусь давати інтерв’ю. А, може, так звані спостерігачі фейкового референдуму. В будь-якому разі до 28 вересня у Мелітополі явно буде неспокійно" — цитує моя знайома опозиційний телеграм-канал "Мелитополь в курсе Война".

— До 28-го школярі сидітимуть вдома, на час виборів їх звільнили від занять, — додає Тамара. — А після 28-го, говорила вчителька нашого внука, у всіх у нас розпочнеться нове життя в новій країні. З пам’ятником Леніну обов’язково. Уже навіть постамент готують для нього.

— Як ти гадаєш, який відсоток у Мелітополі мріє ввійти до складу ерефії?

— Цього ніхто не знає. Як це можна виміряти? Є такі, що одразу стали працювати у школах та дитсадках. І серед колег є ті, хто пішов на співпрацю з окупантами. Дуже здивувалася, що моя давня знайома підтримала агресію путіна. Тут не знаєш, хто наш чи не наш. По-перше, розумні люди зайвого не кажуть, по-друге, я ж не запитую і не буваю в громадських місцях, щоб хоча б почути це. Але місто проросійське, як і Одеса, бо торговельне, і тут здавна були міцні зв'язки з росією та москвою. А ще наш попередній нардеп Євген Балицький тривалий час "годував" місто та район, пенсіонерів ідеєю "руського миру", тому багато охочих йти й голосувати "за".

Ну, ось, "Запорожский вестник" повідомляє, що в "Мелитополе местные жители устроили автопробег в поддержку референдума о воссоединении Запорожской области с россией".

Хоча напередодні псевдорефередуму в Мелітополі та районі сталася низка підривів виборчих штабів "єдиної росії", а також ліквідація деяких найактивніших колаборантів, які особливо старалися виконувати завдання рашистів з підготовки голосування. Тому люди, боячись за своє життя, стало масови відмовлятися працювати в комісіях навіть за гонорар у розмірі 50 тисяч рублів. Але організаторка псевдореферендуму Галина Катющенко он говорить, що начебто мешканці Мелітополя дуже активні й із задоволенням працюють у виборчих комісіях. Таких, мовляв, знайшлося 5000 осіб. Якщо їй вірити, то і виборці, й працівники виборчих комісій з "нетерпінням чекають історичної події — включення Запорізької області до складу росії".

А ми чекаємо ЗСУ.

До речі, ми з чоловіком жодного разу не ходили за гуманітаркою, не отримували ні безкоштовного пристрой для телевізора, ні електроплиту "Мечта" від окупантів, не записувалися на російську пенсію. Одне слово, ніде не світили свої паспорти. Тому сподіваємось, наші голоси ніде не будуть використані. Добре, що я отримую непогану пенсію, що маємо сад-город. Це дозволяє бути більш-менш незалежними в тимчасово окупованому місті.

Фото надані Тамарою з Мелітополя