Війна — день 214: Тяжкі бої на фронті, цирк з "референдумами"

Оперативно про головне 25 вересня

Вже понад 7 місяців рф веде повномасштабне вторгнення в Україну. На тлі часткової мобілізації, що триває в росії, українські сили оборони продовжують наступ у районі Лимана (Донецька область), а також у Херсонській області. Окупанти атакують на Донбасі в районі Бахмута та Авдіївки. Триває російський цирк із "референдумами" на тимчасово окупованих територіях України. У США вже одержали остаточні результати "голосувань", хоча загарбники проводять їх до 27 вересня. Крім того, терористи змусили полонених українських бійців брати участь у "волевиявленні".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 25 вересня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 5,5 мільйона українців можна буде мобілізувати, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Усіх українських студентів можуть призвати до армії, заявив Арестович, говорячи про можливість виїзду студентів за кордон.

З даними за 22 вересня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 211: ЗСУ б’ють окупантів на фронті, визволення героїв Азовсталі".

Про те, що відбувалося 23 вересня, можна прочитати у трансляції: "Війна — день 212: ЗСУ тиснуть росіян на сході, окупанти розпочали "референдум".

Нагадаємо, інформація за 24 вересня доступна у зведенні: "Війна — день 213: ЗСУ звільняють Україну, "референдуми" під дулами автоматів".