Нічні вибухи, загроза ядерної війни та урагани в США: 5 новин, які ви могли проспати

Деякі події України та світу не можна пропускати

Україна продовжує протистояти російському ворогові і, будучи незламною, гордо входить у чергову, вже 214-ту добу серйозного протистояння на фронті. Неділя, 25 вересня, цілком імовірно стане непростим вихідним, адже вже з ночі на людей не лише нашої країни, а й світу посипалися різноманітні новини.

Добірку найголовніших подій минулої ночі, які ви могли проспати, люб’язно зібрав "Телеграф". Зазначимо, що не всі з них стосуються конкретно України — на те, що відбувається у світі, ми теж звернули увагу.

Нічні прильоти

Як і кілька ночей поспіль до цього, 25 вересня у Запоріжжі лунали сильні вибухи. За інформацією голови ОВА Олександра Старуха, по обласному центру було не менше 10 прильотів, також ворожі ракети потрапили по селу поблизу Запоріжжя.

Зруйновано кілька об’єктів інфраструктури, один із районів міста втратив електропідстанцію. Про загиблих інформації не було, але постраждало щонайменше троє людей.

Додамо, що також вибухи лунали у Миколаєві та тимчасово окупованій Новій Каховці. Друге, швидше за все, прицільна робота українських військових щодо позицій ворога.

Загрози ядерної війни

У своїй безкарності росія досягла межі — тепер Москва загрожує ядерною розправою після продовження військових дій на територіях України, де зараз відбуваються незаконні "референдуми". Варто зазначити, що про "поширення ядерної доктрини" і на ці регіони було заявлено главою МЗС росії сергієм лавровим під час його пресконференції в ООН (що лише підкреслює його цинізм).

"Вся територія російської федерації, яка закріплена і додатково може бути закріплена в Конституції рф, безумовно, знаходиться під повним захистом держави, це абсолютно природно. Всі закони, доктрини, концепції, стратегії російської федерації розширюються на всю її територію", — заявив лавров.

Успіхи ЗСУ на півдні

В оперативному командуванні "Південь" відзвітували про виконану роботу за останню добу. Наші захисники не лише п’ять разів накрили системи ППО супротивника та три зосередження сил і техніки на херсонському напрямку, а й виконали понад 260 вогневих завдань.

ЗСУ посилили контроль у районі Каховської ГЕС, міст на якій росіяни все ще намагаються відремонтувати та використовувати у своїх цілях. Також було знищено управління росгвардії в самому Херсоні, роздавлено опорний пункт ворога поряд з Давидовим Бродом та знищено щонайменше 57 російських солдатів. Також на південному напрямку у росіян лише за останні 24 години поменшало на тридцять одиниць різної військової техніки та три склади з БК.

Зеленський дав гарантії мобілізованим росіянам під час здачі в полон

Український лідер застеріг російських громадян від приїзду на війну до нашої країни. Водночас він наголосив: ті військові, які максимально швидко і без шуму здадуться ЗСУ в полон, отримають певні преференції.

Серед них — і нерозголошення деталей потрапляння людини в полон, адже в росії за добровільну здачу тепер можна заробити тюремний термін до 10 років.

"Єн" та "Фіона" вирують над Північною Америкою

Минулої ночі сильний ураган "Фіона" накрив північне узбережжя Канади. Вітер був настільки сильним, що спричинив часткове затоплення деяких берегових населених пунктів країни.

Тим часом жителі Флориди чекають найближчим часом приходу негоди та у свої краї. Щоправда, їм обіцяють "зустріч" із могутнім ураганом під назвою "Іан" ("Йєн").

Більше про те, що відбувається в Україні сьогодні, 25 вересня, ви зможете дізнатися, відстежуючи оновлення у нашому текстовому онлайні: Війна — день 214: Важкі бої на фронті, цирк із "референдумами"