Наступ ЗСУ продовжується і на сході, і на півдні: актуальні карти боїв
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1782
Російські військові відчувають проблеми із логістикою через вправність українців
Українські війська можуть продовжувати контрнаступ уздовж кордону Харківської та Луганської областей та на північний захід від Лимана. Також триває процес ліквідації окупантів та на півдні України.
Як зазначають в Інституті вивчення війни, окрім ударів, які знижують бойові можливості росії, у Херсонській області продовжується ведення наземних операцій.
Їх відзначили у трьох місцях у регіоні. На Донбасі тим часом окупанти активні у районі Бахмута, Донецька, західної частини області.
Схід України
Посилаючись на російські джерела, експерти повідомляють, що українські військові продовжують просуватися вздовж адмінкордону Харківської та Луганської області, зокрема щодо зайнятих населених пунктів у Дворічанському районі. Також наголошується, що українські сили продовжують бої на південь від річки Оскіл у районі Куп’янська. Особливість погоди та місцевості впливають на воєнні дії. Через дощі грунт розмокли і українські військові використовують місцевість у районі доріг. Зазначається, що українські військові могли продовжити наступ у районі Лимана.
Донецька область
Ворог продовжував атакувати на Донеччині. З північного сходу та півдня намагався просунутися до Бахмута, під вогнем були Кам’янка, Авдіївка, Опитне, Невельське — території на захід від передмість Донецька. Ближче до Запорізької області атакували Новомихайлівку.
Південь України
Українські військові на південному фронті продовжують заважати логістиці та постачанню окупантів. Також є три місця, де точаться бої на Херсонщині — північ області, захід (в районі Інгульця) та північний захід від Херсона. Під вогнем окупантів Очаків, Миколаїв, Запоріжжя, Одеса.
У ніч на 25 вересня окупанти завдали чергового удару по Запоріжжю та області. Ракети влучили до кількох районів обласного центру, є постраждалі. "Телеграф" продовжує вести текстову трансляцію основних військових подій в Україні.