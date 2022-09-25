Наступ ЗСУ продовжується і на сході, і на півдні: актуальні карти боїв

Російські військові відчувають проблеми із логістикою через вправність українців

Українські війська можуть продовжувати контрнаступ уздовж кордону Харківської та Луганської областей та на північний захід від Лимана. Також триває процес ліквідації окупантів та на півдні України.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, окрім ударів, які знижують бойові можливості росії, у Херсонській області продовжується ведення наземних операцій.

Їх відзначили у трьох місцях у регіоні. На Донбасі тим часом окупанти активні у районі Бахмута, Донецька, західної частини області.

Карта боїв в Україні

Схід України

Посилаючись на російські джерела, експерти повідомляють, що українські військові продовжують просуватися вздовж адмінкордону Харківської та Луганської області, зокрема щодо зайнятих населених пунктів у Дворічанському районі. Також наголошується, що українські сили продовжують бої на південь від річки Оскіл у районі Куп’янська. Особливість погоди та місцевості впливають на воєнні дії. Через дощі грунт розмокли і українські військові використовують місцевість у районі доріг. Зазначається, що українські військові могли продовжити наступ у районі Лимана.

Карта боїв на сході України

Донецька область

Ворог продовжував атакувати на Донеччині. З північного сходу та півдня намагався просунутися до Бахмута, під вогнем були Кам’янка, Авдіївка, Опитне, Невельське — території на захід від передмість Донецька. Ближче до Запорізької області атакували Новомихайлівку.

Карта бойових дій у Донецькій області

Південь України

Українські військові на південному фронті продовжують заважати логістиці та постачанню окупантів. Також є три місця, де точаться бої на Херсонщині — північ області, захід (в районі Інгульця) та північний захід від Херсона. Під вогнем окупантів Очаків, Миколаїв, Запоріжжя, Одеса.

Карта боїв на півдні України

У ніч на 25 вересня окупанти завдали чергового удару по Запоріжжю та області. Ракети влучили до кількох районів обласного центру, є постраждалі. "Телеграф" продовжує вести текстову трансляцію основних військових подій в Україні.