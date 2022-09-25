"Бити їх артилерією, авіацією": генерал оцінив ситуацію та перспективи ЗСУ на Херсонському напрямку

Ризикувати життями українських військових не варто

Українські військові продовжують виконання бойових операцій у Херсонській області, але про повернення західної частини регіону говорити поки що зарано.

Таку думку висловив сайту "OBOZREVATEL" колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко. Він зазначив, що для цього потрібно ще більше нашкодити російським військам.

Для повернення території потрібно знижувати військовий потенціал угруповання росіян на правому березі Дніпра, Херсонському напрямку. Поки що цієї мети не досягнуто. "Ми цінуємо своїх солдатів, кидати їх на багатоешелоновану оборону недоцільно", — зазначив генерал-лейтенант.

Продовжувати боротьбу на Херсонському напрямку необхідно атакуючи росіян артилерією та за допомогою авіації, щоб "бити їх" та знизити потенціал. Після цього час оцінки ситуації. На думку Романенка, Генштаб виграє час, щоб удар по Херсонському угрупованню окупантів був остаточним.

Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ на південному напрямку ворог активно веде обстріл і використовує безпілотники для коригування вогню — відомо про більш ніж 30 вильотів на добу станом на 25 вересня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що бойові дії, згідно з картами, ведуться на трьох ділянках області. Також окупантам протистоять і на Харківщині, вздовж кордону із Луганською областю. Ворог атакував останніми днями на Донеччині, а Запорізька область, включно з обласним центром, під сильними обстрілами.