З полону на присягу до сина: вчинок звільненого захисника Маріуполя зворушив українців (відео)

Поява батька виявилася для юного військовослужбовця справжньою несподіванкою

Звільнення українських захисників із російського полону не перестає бути актуальною темою останніх днів. Не в останню чергу через вчинки самих повернутих військових, які знаходять у собі сили дивувати і надихати. Як, наприклад, один із дев’яти прикордонників, які потрапили під обмін полоненими, — Ігор Кучер. Одразу після приїзду в Україну він рвонув додому, щоб встигнути на військову присягу сина.

Деталі повідомили представники Державної прикордонної служби України, передає "Телеграф". Варто зазначити, що про приїзд батька Кучер-молодший не знав, хоча саме завдяки його прикладу і пішов до армії.

У день, коли хлопець мав озвучити слова присяги на повернути народу України та розпочати своє навчання в академії прикордонної служби, для нього влаштували справжній сюрприз. Під час вітальної промови один із командирів згадав масштабний обмін полоненими, який відбувся напередодні, і уточнив, що додому повернулися й дев’ять прикордонників.

Ігор Кучер — один із дев’яти прикордонників, повернутих їх полону

"Сьогодні ми запросили і до нас, з дозволу голови Державної прикордонної служби, прибув один із них. Але найголовніше, що у нас у строю перебуває його син, — підвів до важливого моменту військовослужбовець. — Курсант Кучер, до середини!"

Те, наскільки емоційною вийшла зустріч батька та сина, ви можете переконатися особисто, переглянувши відео.

Сам момент зустрічі

Українці не шкодують слів, щоби висловити свої почуття після подібної новини. Сподіваємося, що всі полонені незабаром повернуться додому в Україну до своїх родин.

Варто зазначити, що стан здоров’я більшості повернених із полону українців дуже плачевний. Багато хто настільки схуднув, що їх навіть не впізнають родичі.

Втім, вони не сумують. Як писала відома всій Україні захисниця "Азовсталі" "Пташка" — вони тут для того, щоб продовжувати боротьбу далі.