Коли в Україні може закінчитися війна і від чого це залежить: відповідь генерала

Українські військові мають перспективи наступу на Луганському напрямку

Успішний контрнаступ Сил оборони України, який триває на Херсонщині, не закінчить війну, як про це говорив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель. Однак, є перспектива припинення бойових дій.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL озвучив ексзаступник начальника Генштабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"У чому різниця? Закінчення війни для України може мати місце тоді, коли зміниться режим у Росії. Це не означає, що замість Путіна просто прийдуть пропутінці. Це означає, що мають відбутися принципові зміни, до влади має прийти демократичний уряд", — зазначив Романенко.

Генерал-лейтенант додав, що закінчення бойових дій в Україні можливе, якщо на фронті будуть досягнення стратегічного рівня. При цьому успішний контрнаступ на Харківщині він назвав досягненням оперативного рівня і зазначив, що ЗСУ має перспективи ще й у напрямку Лимана та Лисичанська Луганської області.

На думку Романенка, для досягнень стратегічного рівня українській армії все ще бракує військової техніки, а тому союзникам необхідно надати ЗСУ ще більше сучасних ефективних озброєнь.

"Це дозволить реалізувати стратегічне завдання, яке сформулював міністр оборони США Остін ще на першому "Рамштайні" – знизити потенціал РФ до рівня, коли вона не зможе воювати з будь-ким, насамперед із сусідами. Начебто є поки що неофіційні рішення американців щодо того, що таки до цієї мети необхідно йти. Можливо, в умовах гібридної війни відкрито говорити про це не треба, але Україну потрібно забезпечувати озброєнням. Росія поки що має перевагу в ствольній артилерії, у системах залпового вогню. І цей потенціал треба вирівнювати. Виходячи з того, як це відбувається зараз, вказівок на те, що таке вирівнювання відбудеться швидко, немає", — зазначив він.

При цьому Романенко додав, що потенціал російської армії може суттєво знизитися, якщо ЗСУ здійснять "каскадний обвал" противника, тобто прорвуть лінію оборони на якійсь з ділянок фронту, а тоді завдяки морально-психологічному та політичному впливу дотиснуть наступні лінії оборони.

"Такий військовий прорив може призвести до форс-мажорних обставин у військово-політичному керівництві Росії. Але щоб здійснити це лише військовим шляхом, нам необхідно сучасних озброєнь у чотири рази більше, ніж те, що нам поставили союзники за пів року війни", — резюмував генерал-лейтенант.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що невдовзі Україна отримає від Великої Британії ракети до РСЗВ М270 і М142 HIMARS, здатні з високою точністю потрапляти в цілі на дистанції в 80 кілометрів. Ці боєприпаси будуть дуже своєчасним доповненням до заявлених раніше постачань з Німеччини двох РСЗВ M270 MARS-II з 200 ракетами до них.