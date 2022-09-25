Коли в Україні може закінчитися війна і від чого це залежить: відповідь генерала
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Українські військові мають перспективи наступу на Луганському напрямку
Успішний контрнаступ Сил оборони України, який триває на Херсонщині, не закінчить війну, як про це говорив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель. Однак, є перспектива припинення бойових дій.
Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL озвучив ексзаступник начальника Генштабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко.
"У чому різниця? Закінчення війни для України може мати місце тоді, коли зміниться режим у Росії. Це не означає, що замість Путіна просто прийдуть пропутінці. Це означає, що мають відбутися принципові зміни, до влади має прийти демократичний уряд", — зазначив Романенко.
Генерал-лейтенант додав, що закінчення бойових дій в Україні можливе, якщо на фронті будуть досягнення стратегічного рівня. При цьому успішний контрнаступ на Харківщині він назвав досягненням оперативного рівня і зазначив, що ЗСУ має перспективи ще й у напрямку Лимана та Лисичанська Луганської області.
На думку Романенка, для досягнень стратегічного рівня українській армії все ще бракує військової техніки, а тому союзникам необхідно надати ЗСУ ще більше сучасних ефективних озброєнь.
"Це дозволить реалізувати стратегічне завдання, яке сформулював міністр оборони США Остін ще на першому "Рамштайні" – знизити потенціал РФ до рівня, коли вона не зможе воювати з будь-ким, насамперед із сусідами. Начебто є поки що неофіційні рішення американців щодо того, що таки до цієї мети необхідно йти. Можливо, в умовах гібридної війни відкрито говорити про це не треба, але Україну потрібно забезпечувати озброєнням. Росія поки що має перевагу в ствольній артилерії, у системах залпового вогню. І цей потенціал треба вирівнювати. Виходячи з того, як це відбувається зараз, вказівок на те, що таке вирівнювання відбудеться швидко, немає", — зазначив він.
При цьому Романенко додав, що потенціал російської армії може суттєво знизитися, якщо ЗСУ здійснять "каскадний обвал" противника, тобто прорвуть лінію оборони на якійсь з ділянок фронту, а тоді завдяки морально-психологічному та політичному впливу дотиснуть наступні лінії оборони.
"Такий військовий прорив може призвести до форс-мажорних обставин у військово-політичному керівництві Росії. Але щоб здійснити це лише військовим шляхом, нам необхідно сучасних озброєнь у чотири рази більше, ніж те, що нам поставили союзники за пів року війни", — резюмував генерал-лейтенант.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що невдовзі Україна отримає від Великої Британії ракети до РСЗВ М270 і М142 HIMARS, здатні з високою точністю потрапляти в цілі на дистанції в 80 кілометрів. Ці боєприпаси будуть дуже своєчасним доповненням до заявлених раніше постачань з Німеччини двох РСЗВ M270 MARS-II з 200 ракетами до них.