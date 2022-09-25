Технології 80-х і суцільне "кулібінство": бійці ЗСУ затрофеїли "аналоговнєтну" зарядку росіян (відео)

Станція важить близько 15 кілограмів, хоч і названа портативною

Українські військові показали трофейний російський "портативний" зарядний пристрій, який, звичайно ж, не має аналогів.

Кадрами розпакування новітньої чудо-техніки, зібраної за технологіями 80-х років, поділилися українські військові групи "WASP. Український легіон" у своєму Фейсбуку.

"Технології 80-х у яких живе російська армія – це даність. Суцільне кулібінство у промислових масштабах", — йдеться у підписі до відео.

Зазначається, що хоч сам пристрій називається "портативним", його вага становить близько 15 кілограмів, не менше ніж 5 з яких припадає на кришку. При цьому до нього в комплекті йде багатосторінкова інструкція для користувача, а також додаткові комплектуючі на кшталт перехідника на USB, наявність якого доводить, що установка є відносно свіжим дітищем сутінкового російського військпрому.

Як повідомлялося раніше, під час вересневого контрнаступу ЗСУ у Харківській області окупанти бігли так швидко, що кидали на позиціях танки та бронемашини. Крім того, бійцям ЗСУ вдалося знайти і більш рідкісну техніку, на зразок командно-спостережної машини "Канонада" або наземної станції управління дронами Орлан-10.

Проте одним із найцінніших трофеїв на Харківському напрямку виявилася російська радіолокаційна система "Зоопарк-1М".