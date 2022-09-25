"Він що в Україні?" мати російського строковика дізналася, що син у полоні (відео)

Мати не знала, що її сина-строковика відправили на війну

У неділю, 25 вересня, на 214 день повномасштабного вторгнення рф в мережі з’явилося цікаве інтерв’ю з полоненим російським солдатом.

Відповідне відео опублікував український журналіст Володимир Золкін на своєму YouTube-каналі. Мати рядового армії рф В'ячеслава Турова під час спілкування з сином не відразу зрозуміла, що той потрапив у полон в Україні.

Туров в інтерв’ю зізнався, що був солдатом-строковиком, поки керівництво частини "не змусило" його та інших строковиків підписати контракти з армією рф. У результаті 30 серпня В’ячеслав у складі російської колони перетнув кордон України. Туров розповів, що він і ще 8 бійців відмовилися брати участь у бойових діях і попросили командування відправити їх назад до росії. У результаті російське командування під час наступу ЗСУ на Харківщині просто кинуло їх… Він потрапив у полон.

Турову дозволили поговорити з матір’ю по відеозв’язку, але та не відразу зрозуміла, де її син…

Раніше Золкін оголосив про винагороду для українських солдатів. Нашим захисникам запропонували брати у полон окупантів за додаткову винагороду для поповнення обмінного фонду. До речі, найціннішими полоненими є "кадировці". Нагадаємо, нещодавно відбувся найбільший обмін полоненими з рф. Було звільнено "азовців", зокрема командирів оборони "Азовсталі". рф натомість отримала екснардепа віктора медведчука.

Нагадаємо, український журналіст пояснив, чому "кадировці" не затримуються в українському полоні.