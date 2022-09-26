Війна – день 215: Наступ ЗСУ, іранські дрони атакують Одесу

Оперативно про головне 26 вересня

Ось уже протягом 215 днів рф веде повномасштабне вторгнення в Україну. Проте українські сили оборони також ведуть наступальні операції на сході й півдні країни. ЗСУ напередодні відбили штурми окупантів на Донбасі на кількох напрямках, зокрема в районі Соледара (Донецька область). Крім того, росіяни використовують іранські дрони для терору в нашому тилу, зокрема, загарбники атакують дронами Одесу. Президент Володимир Зеленський заявив, що США поставили Україні комплекси протиповітряної оборони NASAMS.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 вересня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент України Володимир Зеленський закликав росіян не підкорятися злочинній мобілізації.

Про те, що відбувалося 23 вересня, можна прочитати у трансляції: "Війна — день 212: ЗСУ тиснуть росіян на сході, окупанти розпочали "референдум".

Нагадаємо, інформація за 24 вересня доступна у зведенні: "Війна — день 213: ЗСУ звільняють Україну, "референдуми" під дулами автоматів".

З даними за 25 вересня можна ознайомитися у матеріалі: "Війна – день 214: Важкі бої на фронті, цирк із "референдумами".