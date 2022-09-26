NASAMS недостатньо: Зеленський назвав зброю, яка потрібна Україні для деокупації міст

Види важкого озброєння потрібні нашій країні для захисту своєї території

Отримані Україною від США в поодинокій кількості комплекси протиповітряної оборони NASAMS не зможуть закрити всю громадянську інфраструктуру нашої країни.

Крім того, на додаток до них потрібне інше озброєння, яке допоможе успішно розвивати український контрнаступ для деокупації захоплених путінськими ордами міст.

І це озброєння – HIMARS та інші РСЗВ, а також артилерія та танки, сказав президент Зеленський в інтерв’ю CBS News.

"Артилерія допомагає нам рятувати життя наших воїнів, наших бійців, їм потрібна можливість отримати постачання танків зі Сполучених Штатів, а також Європи. Якщо США зможуть продемонструвати своє лідерство і зможуть надати танки, Німеччина та інші європейські країни підуть за нимиі", — сказав глава Української держави.

При цьому президент попросив не довіряти російським брехливим наративам про те, що Україна цілитиметься Росією з наданих танків.

"Наше завдання — захистити власну територію. Нам не потрібна чужина, нам не потрібна чужа нація. Ми хочемо захистити нашу землю та врятувати наших людей", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, США можуть надати Україні сучасні танки, проте для цього ЗСУ потрібно продемонструвати здатність використовувати їх.

Також нагадаємо, що на думку канцлера Німеччини Олафа Шольца, його країна не відправляє танки Україні, оскільки побоюється ескалації конфлікту між росією та НАТО. На щастя, навіть на таку "твердолобу" позицію німців знайшлася управа – танки нашій країні передасть маленька Словенія — в обмін на 35 навантажувачів та п’ять автоцистерн, які їм передадуть ті самі німці.