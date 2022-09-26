Мінус штурмовик Су-25, "вертушка" Мі-8 та п’ять складів окупантів: названо втрати ворога на Півдні

Бійці ЗСУ відправили "на концерт кобзону" ще 43 його "шанувальників"

Навіть брак танків та артилерії не заважає українським військовим завдавати потужних ударів по російським загарбникам у південних областях країни.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування "Південь".

Так, минулої доби армія "стратега" путіна втратила штурмовик Су-25, вертоліт Мі-8 і 5 складів з боєприпасами.

"Авіацією по противнику завдано 9 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 вогневих завдань", — сказано в повідомленні "південці".

"Житель" — більше "не мешканець"

Крім "захоплюючого заняття" з ліквідації рашистської техніки бійці ЗСУ:

відпрацювали питання зменшення озброєння та техніки ворога у Бериславському районі;

посилили вогневий контроль Антонівського мосту;

унеможливили використання альтернативного руху на переправі в районі Нової Каховки.

"В Бериславському районі Херсонської області, воїнами зенітної ракетної бригади збитий російський штурмовик Су-25. Для порятунку пілота окупанти відправили гелікоптер Мі-8, який також успішно "приземлили"", — розповіли в ОК "Південь".

Крім того, наші військові знищили п’ять російських складів із боєприпасами у Безіменному, Тернових Подах, у Калинівці та на Кінбурнській Косі.

У результаті до ночі на 26 вересня окупанти змогли виявити нестачу:

43 своїх військових;

3 танки;

1 САУ;

9 одиниць автобронетехніки.

До того ж важливо, що українські воїни завжди виявляють кмітливість і навіть звичайне авто можуть переобладнати під грізну бойову машину, що оркам навіть не снилося.

Кожен "Запорожець" може стати потужним HIMARS

А якщо додати до цього, що бійці ЗСУ завжди виявляють взаємодопомогу та взаємовиручку, то можна легко зрозуміти, чому путіністам ніколи не впоратися з українською армією.

Разом — проти російського ворога

Нагадаємо, що напередодні генерал оцінив ситуацію та перспективи ЗСУ на Херсонському напрямку.