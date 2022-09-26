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Мінус штурмовик Су-25, "вертушка" Мі-8 та п’ять складів окупантів: названо втрати ворога на Півдні

Автор
Валерій Лобовко Валерій Лобовко
Дата публікації
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Автор
Бійці ЗСУ готують черговий "сюрприз" для рашистів Новина оновлена 26 вересня 2022, 03:51
Бійці ЗСУ готують черговий "сюрприз" для рашистів

Бійці ЗСУ відправили "на концерт кобзону" ще 43 його "шанувальників"

Навіть брак танків та артилерії не заважає українським військовим завдавати потужних ударів по російським загарбникам у південних областях країни.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування "Південь".

Так, минулої доби армія "стратега" путіна втратила штурмовик Су-25, вертоліт Мі-8 і 5 складів з боєприпасами.

"Авіацією по противнику завдано 9 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 вогневих завдань", — сказано в повідомленні "південці".

"Житель" — більше "не мешканець"

Крім "захоплюючого заняття" з ліквідації рашистської техніки бійці ЗСУ:

  • відпрацювали питання зменшення озброєння та техніки ворога у Бериславському районі;
  • посилили вогневий контроль Антонівського мосту;
  • унеможливили використання альтернативного руху на переправі в районі Нової Каховки.

"В Бериславському районі Херсонської області, воїнами зенітної ракетної бригади збитий російський штурмовик Су-25. Для порятунку пілота окупанти відправили гелікоптер Мі-8, який також успішно "приземлили"", — розповіли в ОК "Південь".

Крім того, наші військові знищили п’ять російських складів із боєприпасами у Безіменному, Тернових Подах, у Калинівці та на Кінбурнській Косі.

У результаті до ночі на 26 вересня окупанти змогли виявити нестачу:

  • 43 своїх військових;
  • 3 танки;
  • 1 САУ;
  • 9 одиниць автобронетехніки.

До того ж важливо, що українські воїни завжди виявляють кмітливість і навіть звичайне авто можуть переобладнати під грізну бойову машину, що оркам навіть не снилося.

Кожен "Запорожець" може стати потужним HIMARS

А якщо додати до цього, що бійці ЗСУ завжди виявляють взаємодопомогу та взаємовиручку, то можна легко зрозуміти, чому путіністам ніколи не впоратися з українською армією.

Разом — проти російського ворога

Нагадаємо, що напередодні генерал оцінив ситуацію та перспективи ЗСУ на Херсонському напрямку.

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#Втрати #Атака #ОК &quot;Південь&quot; #ЗСУ