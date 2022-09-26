ЗСУ продовжує звільняти окуповані території: актуальні карти боїв в Україні
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Найактивніші атаки росіян зафіксовані в одній області
Поки українські військові готуються використовувати новітнє озброєння — системи ППО NASAMS, які отримали від США, ситуація на фронтах залишається напруженою.
Згідно з даними Інституту вивчення війни, українські військові продовжують контрнаступ. На думку аналітиків, звільнення міст та взяття населених пунктів під контроль триває у Харківській та Донецькій областях.
Схід України
Російські окупанти продовжують обстріл прифронтових населених пунктів на Харківщині, серед постраждалих Куп’янськ. На Харківщині українські військові могли взяти під контроль Маліївку. Населений пункт знаходиться неподалік адмінкордону з Донецькою областю.
Донецька область
На Донеччині, за даними Генштаб, росіяни обстріляли найбільшу кількість населених пунктів. Вони ведуть вогонь як у районі Бахмута, так і на околицях Донецька та на південний захід. Дослідники Інституту вважають, що ЗСУ могли звільнити місто Шевченкове у Донецькій області. Саме в цьому регіоні росіяни продовжують масово атакувати під ударом населені пункти на північному сході та південному сході від Бахмута, Новомихайлівка, Первомайське та Павлівка на південний захід від Донецька.
Південь України
Кількість ударів, які росія намагається завдати за допомогою ракет і безпілотників, збільшилася — по Одесі зафіксовано прильоти. Ворог заявив, що атакував штаб-квартиру ОК "Південь", але командування лише звітує про збиток двох ворожих "Shahed-136" в Одеській та Миколаївській областях. Під вогнем окупантів також були Запоріжжя, Очаків, Миколаїв та інші населені пункти.
Ворог намагався прорватися в районі Високопілля — в Архангельському ЗСУ дали бій розвідгрупі росіян. Також окупанти намагаються підтягнути сили та відновити рух на Каховській переправі та тягнуть військові ресурси з Криму. Українські військові продовжують знищувати окупантів та їхню логістику на півдні — у Бериславському районі ударів завдано по зосередженню ворога та техніки, а спроби окупантів переправлятися через Дніпро відсікаються посиленням вогневого контролю Антонівського мосту та перешкоджанням організації переправ у районі Нової Каховки.
Раніше "Телеграф" розповідав про успіхи українських військових на південному фронті. Захисникам вдалося збити російський літак і одразу гелікоптер, який відправили на допомогу. Вкидати все в атаку на цьому напрямку для України не доцільно, вважає генерал-лейтенант Романенко. Щоб ефективно провести наступ, потрібно продовжувати руйнувати російську логістику.