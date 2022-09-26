ЗСУ продовжує звільняти окуповані території: актуальні карти боїв в Україні

Найактивніші атаки росіян зафіксовані в одній області

Поки українські військові готуються використовувати новітнє озброєння — системи ППО NASAMS, які отримали від США, ситуація на фронтах залишається напруженою.

Згідно з даними Інституту вивчення війни, українські військові продовжують контрнаступ. На думку аналітиків, звільнення міст та взяття населених пунктів під контроль триває у Харківській та Донецькій областях.

Карта боїв в Україні

Схід України

Російські окупанти продовжують обстріл прифронтових населених пунктів на Харківщині, серед постраждалих Куп’янськ. На Харківщині українські військові могли взяти під контроль Маліївку. Населений пункт знаходиться неподалік адмінкордону з Донецькою областю.

Карта бойових дій у Харківській області

Донецька область

На Донеччині, за даними Генштаб, росіяни обстріляли найбільшу кількість населених пунктів. Вони ведуть вогонь як у районі Бахмута, так і на околицях Донецька та на південний захід. Дослідники Інституту вважають, що ЗСУ могли звільнити місто Шевченкове у Донецькій області. Саме в цьому регіоні росіяни продовжують масово атакувати під ударом населені пункти на північному сході та південному сході від Бахмута, Новомихайлівка, Первомайське та Павлівка на південний захід від Донецька.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Кількість ударів, які росія намагається завдати за допомогою ракет і безпілотників, збільшилася — по Одесі зафіксовано прильоти. Ворог заявив, що атакував штаб-квартиру ОК "Південь", але командування лише звітує про збиток двох ворожих "Shahed-136" в Одеській та Миколаївській областях. Під вогнем окупантів також були Запоріжжя, Очаків, Миколаїв та інші населені пункти.

Ворог намагався прорватися в районі Високопілля — в Архангельському ЗСУ дали бій розвідгрупі росіян. Також окупанти намагаються підтягнути сили та відновити рух на Каховській переправі та тягнуть військові ресурси з Криму. Українські військові продовжують знищувати окупантів та їхню логістику на півдні — у Бериславському районі ударів завдано по зосередженню ворога та техніки, а спроби окупантів переправлятися через Дніпро відсікаються посиленням вогневого контролю Антонівського мосту та перешкоджанням організації переправ у районі Нової Каховки.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" розповідав про успіхи українських військових на південному фронті. Захисникам вдалося збити російський літак і одразу гелікоптер, який відправили на допомогу. Вкидати все в атаку на цьому напрямку для України не доцільно, вважає генерал-лейтенант Романенко. Щоб ефективно провести наступ, потрібно продовжувати руйнувати російську логістику.