Росіяни масовано обстріляли південь України: де є прильоти, перші фото та відео (Оновлено)

Після частини вибухів жителі побачили заграву

Російські окупанти не зупиняються у своїх атаках на Україну. Про нічні прильоти повідомили із Одеської, Миколаївської, Запорізької областей.

Офіційно атаку підтвердили у Запоріжжі та Одеській області. Телеграф оновлює дані в міру появи інформації від місцевої влади.

На Одещині пролунали попередньо чотири вибухи. Військові повідомили про масову атаку дронів-камікадзе, один з них збили, а два потрапили в об’єкти військової інфраструктури. Почалася пожежа та вибухи боєприпасів. Громадянське населення евакуювали.

У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що людей збирають у церкві, закликають взяти теплий одяг, ліки, документи — їх евакуюють до сусіднього селища. На місці прильоту видніється сильна заграва. Боротьба з вогнем продовжується, як і рятувальна операція. Попередньо постраждалих немає.

Заграва після вибуху

На Миколаївщині про атаку повідомляли двічі – близько 00:40 про вибухи в області, вже під ранок о 5-й годині – вибухи чули в обласному центрі. Попередньо обстріл вівся з території Херсонської області ракетами С-300.

У Запоріжжі вибухи також чули двічі — о 00:20 і близько половини ранку. У ранковий час пролунало одразу кілька вибухів — місцеві жителі змогли зняти приліт на відео. Згідно з повідомленням в.о. мера Анатолія Куртєва, окупанти завдали ракетного удару, через який постраждали житлові будинки — у них вилетіли вікна, освітня установа та лікарня. Дісталося й гаражному кооперативу — після прильоту почалася пожежа, яка пошкодила автомобілі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найбільш постраждалим від ракет росіян стало місто Ізюм у Харківській області. Під ударом окупантів на півдні не лише ці міста — напередодні атакували з повітря та Очаків. Також ворог намагається прорватися і по землі — згідно з картами бойових дій на фронті ЗСУ відбили атаку розвідгрупи в районі Архангельського.