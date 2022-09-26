Наступ триває: польський полковник оцінив дії ЗСУ та дав прогноз щодо Херсонщини

Вирвати у росіян оперативну перевагу вдалося через їхнє невігластво

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області не був відволікаючим маневром для Харківщини. Розглядати ці операції варто разом. Це не просто важливий стратегічний крок, він спрямований на повну деокупацію Херсонської області. За стандартами НАТО на такі операції потрібно кілька місяців.

Таку думку висловив польський полковник Пьотр Лєвандовскі у статті на порталі Defence24. Він зазначив, що інформація про наступ на Херсонщині стала першою фазою захоплення ініціативи української армії.

Наступним етапом стало ослаблення російської логістики ударами на півдні України, зокрема у Криму. "Українське командування зважилося на ризикований крок, розпочавши операцію "перехоплення ініціативи", не маючи де-факто достатніх сил", — зазначає Лєвандовскі. Він наголошує, що українські військові створили локальну перевагу, не перекидаючи великих резервів і що російська розвідка не могла не знати про сили, що є в Харківській області. До тяжких для росіян наслідків призвело те, що вони вкотре недооцінили ЗСУ.

Імпульс наступу почав згасати не лише через те, що росіяни активізувалися, але в основному через брак ресурсів України. Щоб його продовжити потрібні резервні частини і "тільки спираючись на частини, що вже задіяні в діяльності, неможливо повною мірою скористатися успіхами на оперативному рівні і перетворити їх на міцні стратегічні успіхи", вважає полковник.

Але операція продовжується, спрямована вона на перехоплення первісної оперативної ініціативи на окремих ділянках та в кінцевому варіанті у всьому районі дій. Умовою її завершення є деокупація Херсонщини. Стандарти НАТО припускають, що такі операції можуть тривати місяці.

З тим, що успішна операція ЗСУ на Харківщині — досягнення оперативного рівня, згоден і генерал-лейтенант Ігор Романенко. Він вважає, що для стратегічної переваги Україні потрібне додаткове озброєння. Також генерал-лейтенант бачить перспективу на ще одному напрямку, окрім Херсонщини. Росія тим часом намагається не тільки мобілізувати якнайбільше "гарматного м’яса", а й перевести підприємства на військові рейки.