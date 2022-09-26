Безпілотникам ВСУ буде легше працювати на передовій – знищено важливу техніку росії

Знищення техніки окупанта допоможе українським дронам краще літати на розвідку

У ході чергових боїв у Харківській області ЗСУ було знищено комплекс радіоелектронної боротьби окупантів Р-330 "Житель".

Точним попаданням був підбитий автомобіль "КАМАЗ". Про це повідомляє портал mil.in.ua.

Комплекс радіоелектронної боротьби Р330Ж був прийнятий на озброєння Росії в 2008 році і є, власне, модернізацією старого ще радянського комплексу РЕБ Р330. Обладнання комплексу дозволяє:

виявити радіопереговори;

поставити їм перешкоди;

передати дані про виявлені джерела переговорів на інші комплекси;

зберігання всієї цієї інформації всередині комплексу.

Загалом тактико-технічні дані Р330Ж аналогічні комплексу "Борисоглібськ", нещодавно захопленому на тій же Харківщині. Зокрема, робота в діапазоні 100…2000 МГц екіпажем із 4 осіб. Щоправда, на розгортання комплексу піде трохи більше часу – 40 хвилин проти 30, та й база комплексу – автомобіль "Урал", не дає жодного захисту навіть у порівнянні з легким МТЛБ.

Знищений Р330Ж на Харківщині

Придушувати радіопереговори Р330Ж може на відстані до 25 км для наземних переговорів і близько 50 км – для повітряних. Ці показники ускладнюють роботу БПЛА ЗСУ на передовій. Ще влітку успішну роботу російських станцій РЕБ західні експерти називали однією з причин не такої високої ефективності роботи української артилерії – цілевказування здійснювалося не так оперативно, як могло б, якби для цього застосовувалися БПЛА.

Точне влучення в автомобіль

При цьому на відміну від "Борисоглебська", чия кількість в армії росії обмежена через недавнє надходження у війська, число Р339Ж хоч і невідомо, але явно більше. Проте комплекс РЕБ, знищений на Харківщині, стане щонайменше третім.

Російські авіаційні сили в особі БПЛА виявилися слабко підготовленими до протистояння з ЗСУ, тому закуповувати дрони окупантам довелося в Ірані.