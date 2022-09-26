Сценарій "війни на роки" не спрацює: дипломат пояснив, що змусить путіна прискорити процеси

На думку колишнього посла України в США, точкою відліку можуть стати удари ЗСУ по тимчасового окупованому Криму

Російсько-українська війна, яка триває вже 215 днів поспіль, не затягнеться на роки, а кривавий диктатор володимир путін опиниться у безвихідному становищі, зрозумівши, що своїми погрозами він тільки наближає неминучий кінець.

Таку думку в інтерв'ю для YouTube-каналу "Є питання" озвучив колишній посол України в США, експерт у питаннях зовнішньої політики Валерій Чалий.

За його словами, у безвихідне становище путіна поставлять нові удари Збройних сил України по базах росіян в тимчасово окупованому Криму. Тоді диктатор зрозуміє, що його шантаж вже ні на кого не діє, а Захід реагує на нього все жорсткіше.

"Так і є: він потрапив у пастку, тепер зрозумів, що потрапив у пастку, а виходу з неї не бачить. Йому американці підказують вихід. Шольц, Макрон, Ердоган (підказують — ред.), а він слабка людина. Тому єдиний спосіб це підвищити тиск на нього. Іншого способу вже немає", — зазначив Чалий.

При цьому колишній посол України в США зазначив, що, на його думку, війна не буде тягнутися роками, а "основне рішення" по ній може бути вже наступного року.

"Всі прогнози, які робили колеги, в тому числі на Заході, що для нас війна може тривати роками, цей сценарій вже не спрацює, війни на роки не буде. путін прискорює процеси, тому основне рішення ми побачимо наступного року. Саме путін зробив так, що це "у задоволення" для всього світу не буде розтягнуто на такий довгий час", — резюмував експерт.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що хтось має "вправити мозок" військово-політичному керівництву РФ, аби війна закінчилась швидше, ніж у російській армії закінчаться військові.