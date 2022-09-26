Деокупація Луганщини буде швидкою: з’явився оптимістичний прогноз

ЗСУ у Луганській області повторять сценарій наступу на Харківському напрямку

Підготовка до деокупації Луганської області займе менше часу, ніж до контрнаступу на Харківщині.

Таку думку висловив військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко (Злий Одесит), який зазначив, що події на Луганщині розгортаються так само як і розгорталися на Харківщині.

За його словами, до цього відноситься наявність основної логістичної артерії, яка переходи під вогневий контроль ЗСУ та в перспективі зовсім буде перерізана. Також схожість є в локації, де йде накопичення сил і коштів, а також регулярний тиск позиції росіян у тилах окупованої території.

"Єдина різниця в тому, що в Харківській області для всього того, що було після цих спостережень, готувалися умови досить тривалий час. На Луганщині все займе набагато менше часу щодо створення умов, а саме їх створення вже є деокупацією", — написав він. .

Нагадаємо, "Телеграф" поговорив з ексголовою Зовнішньої розвідки України Миколою Маломужем, який розповів, на що розраховує керівництво росії своїми заявами про анексію українських територій та погрозами застосування ядерної зброї.