Не такі вже й страшні? У ЗСУ розповіли про головний недолік іранських БПЛА

Для сил ППО вже розробляється методика зі збивання іранських дронів

Іранські безпілотники "Shahed-136", які були закуплені росією та змінили свою назву на "Герань-2", мають серйозний недолік і він дозволяє ЗСУ легко виявляти їх.

Як повідомив в ефірі телемарафону представник Східного угруповання військ Сергій Череватий, іранські дрони-камікадзе дуже сильно шумлять, через що їх можна почути здалеку.

"Насправді це погана репліка з американських та ізраїльських БПЛА, які їм вдалося підібрати після збиття", — сказав він.

За словами Череватого, українські військові можуть визначити безпілотник за звуком роботи двигуна, який чути за багато кілометрів. При цьому він додав, що для українських сил ППО вже розробляються необхідні методики усунення цієї загрози.

Як повідомлялося раніше, про перший випадок застосування іранських БПЛА у бою проти українських військових стало відомо 13 вересня, коли з’явилася інформація про збиття в небі над Харківською областю першого Shahed 136.

23 вересня інформацію офіційно підтвердили, а МЗС України видворило посла Ірану. Офіційний Тегеран продовжує заперечувати факт постачання росії ударних безпілотників.