росія атакує на Донбасі, але отримує в інших регіонах: актуальні карти боїв в Україні

Оборона країни та деокупація продовжуються

Українські військові не зупиняють контрнаступ — на Харківщині ЗСУ просуваються у звільненні території. Повідомляється про продовження наступу на північ від Лимана та на східному березі річки Оскіл.

Також у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що на півдні в рамках операції продовжуються удари по лініях комунікацій та логістики. Ворог продовжує атакувати на Донеччині.

Наступальні операції окупантів тривають у районі Бахмута та на захід від Донецька. Ворог також активно використовує безпілотники з Ірану для атаки українськими військовими та містами на півдні України.

Карта боїв в Україні

Схід України

Контрнаступ українських військ триває у Харківській та північній частині донецької області в районі Лиману. Вдалося звільнити кілька населених пунктів, зокрема, Маліївку. Є також дані про просування в районі Карпівки та Шандриголового. Росіяни побоюються оточення Лимана. Лінію Вовчанськ-Куп’янськ-Лиман ворог міг посилити. Також, за даними з російських джерел, наступ триває і на північ від Куп’янська через річку Оскіл.

Карта бойових дій у Харківській області

На Донеччині ворог продовжує атакувати в районі Бахмута — пропагандисти вже заявляють про проникнення в Отрадівку та Зайцеве. В останньому населеному пункті нібито діють бойовики Вагнера. За даними Генштабу ЗСУ, за добу вдалося відбити атаки окупантів у районі Соледара, Курдюмівки, Зайцевого, Майорська, Бахмута, Кам’янки та Первомайського.

Карта бойових дій у Донецькій області

Південь України

Про контрнаступ на півдні Генштаб ЗСУ продовжує зберігати мовчання. Військові наголошують лише на тому, що росіяни мінують райони потенційного наступу. Це означає, що ворог може надавати пріоритети збереженню позицій, а не відновлювати атаки. ВСУ також продовжують атакувати позиції окупантів на півдні, заважати ворогові переправитися через Дніпро, а також завдають удару системам ППО росіян.

Виділяють три зони бойових дій — на південь від кордону Херсонщини та Дніпропетровщини, біля річки Інгулець та на схід від Миколаєва. Російські сили продовжували використовувати безпілотники іранського виробництва для завдання ударів — напередодні ввечері три таких вдалося знищити на Одещині. Усього за добу "улов" становив чотири безпілотники. Українські сили у відповідь могли знищити російський центр управління та навчання роботі з БПЛА, не лише вбивши окупантів, а й ліквідувавши іранських інструкторів. Він міг розташовуватись на Кінбурнській косі. Удар по ній підтверджений, але центр безпілотників офіційно не згадано.

Карта бойових дій на півдні України

Ворог продовжує атакувати військову та цивільну інфраструктуру — ракетні удари вночі завдали по Запоріжжю та Миколаєву. Також "Телеграф" повідомляв, що напередодні ввечері знищили аеропорт у Кривому Розі. При цьому наступальна операція ЗСУ не завершена — польський полковник зазначив, що за стандартами НАТО вона може тривати кілька місяців, і її кінцева мета — визволення Херсонської області.