Чекати свіжих сил армії рф не варто: де і чому ЗСУ слід атакувати скоріше

Логістичні шляхи росіян сильно пошкоджені, тож вони стали легшою мішенню, ніж раніше

Херсонський напрямок фронту для української армії є одним із найбільш непростих і перспективних водночас. Наразі південь фактично лишається єдиним правобережним плацдармом окупантів, тож якщо його як слід контратакувати, це завдасть значних втрат російському війську. На думку секретара комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардепа Романа Костенка, чекати, допоки росіяни стягнуть додаткові сили на цю ділянку фронту, не варто.

Про це він заявив у свіжому інтерв'ю LB.ua, наголосивши, що вважає південь одним із найбільш стратегічних напрямків для ЗСУ, аніж інші. Не в першу чергу це пов'язане зі значними логістичними втратами ворога у цьому регіоні.

Костенко підкреслює, що найбільше на півдні росіяни залежали від Антонівського мосту та Новокаховської дамби. Завдяки прицільним ударам по цих двох об'єктах росіяни вимушені більше часу витрачати на будівництво нових переправ, що подовжує їхнє очікування щодо підвезення нового озброєння.

"Раніше нас просто закидували боєприпасами, перевага була 80 на 20. Зараз ми іноді чуємо о 16-17-й вечора: "Вибач, я тебе вже підтримати не можу, завтра зранку зможу, боєприпаси вночі підвезуть". Я думаю, що в них є склади на випадок, якщо ми підемо в прорив, але от на день вони вже починають обмежувати витрату боєкомплекту", — пояснює народний депутат.

Саме тому він вважає, що ЗСУ має непогані перспективи на півдні. Ворог навряд зможе довго лишатися на плацдармі, де у нього погана логістика. Це робить його легкою мішенню для української артилерії і ракет. Наразі російські окупанти на півдні мають всього два варіанти: або наступати далі, щоб захопити Миколаїв і Одесу, або відійти на лівий берег Дніпра, завдяки чому річка стане природним захистом.

"Якщо ми там прорвемося на деяких ділянках, ми можемо створити їм оперативне, а на деяких напрямках навіть тактичне оточення, щоб диктувати свої умови, — переконаний Костенко. — Ми розуміємо, якщо росію зараз не вибити з цього напрямку, то, накопичивши війська, вони підуть далі. У них це була одна з основ – відрізати нас від півдня, зробити Україну не морською державою, з’єднатися з Придністров’ям".

Політик також додав, що швидкий контрнаступ на південному напрямку допоможе не лише нанести ворогу ефективних ударів, а й згодом вивільнити частину українських військ для перекидання на інші напрямки фронту.

"Але ворог це теж розуміє, і коли плануємо, ми повинні відштовхуватися від багатьох факторів: це і природні умови на півдні – вони специфічні, зараз там сезон дощів; це і відкрита місцевість; це і місцеве населення. Так, важко, але реально, і це потрібно робити", — резюмував Роман Костенко.

Зазначимо, що, за інформацією деяких джерел, росіяни вже давно могли відступити від Херсону. Однак так робити їм особисто заборонив диктатор володимир путін. Вочевидь, очільник Кремля розуміє, наскільки нищівним для його репутації буде подібний крок.

Також "Телеграф" розповідав, які перспективи ЗСУ мають на Херсонському напрямку на думку польського полковника Петра Левандовські.