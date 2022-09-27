Україна готує санкції проти російських олігархів: перші прізвища вже відомі

Обмеження можуть ввести проти Фрідмана та Лісіна, які вважаються одними з найбагатших людей Росії

Україна у найближчі пів року може ввести новий пакет санкцій проти РФ — першими у списку, ймовірно, будуть російські олігархи. У документах, які опинилися у розпорядженні українських журналістів, фігурують прізвища Михайла Фрідмана з "Альфагруп", який нібито хотів отримати українське громадянство, а також найбагатшої людини Росії Володимира Лісіна.

Про це у вівторок, 27 вересня, повідомило видання "Економічна правда", зазначивши, що Національне агентство з питань запобігання корупції пропонує оголосити увесь перелік санкцій до січня 2023 року.

Першими у санкційному списку України стануть російські олігархи. РНБО, за даними джерел журналістів, може ухвалити перші рішення по них вже найближчим часом. Доля Фрідмана та Лісіна, які нібито опиняться у списку обмежень, не омине й інших російських олігархів.

Точних прізвищ поки не називають, однак джерела стверджують, що 19 вересня в Офісі президента пройшла окрема нарада, на якій обговорювалися російські акціонери "Альфа-банку". А співрозмовник з РНБО тим часом повідомив, що санкції проти них готуються і, перш за все, мова йде про олігарха Фрідмана.

Нагадаємо, що російський мільярдер Михайло Фрідман, який народився в українському Львові, засудив політику російського диктатора Путіна та війну в Україні. Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що він нібито прагне отримати громадянство України, однак в Офісі президента зазначили, що таких розмов з росіянином не ведеться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що влада України невдовзі може запровадити санкції проти Російської православної церкви — зокрема, стосовно патріарха Кирила та 7 інших її представників.