Далеко не HIMARS – чим ракети, що атакували Миколаїв, поступаються зброї союзників

Російські ракети часто б’ють так неточно

У вівторок вранці, 27 вересня, Миколаїв був атакований окупантами, як повідомив пізніше голова Миколаївської військово-цивільної обласної держадміністрації Віталій Кім, атака була зроблена за допомогою некерованих ракет "Смерч".

Зважаючи на все, чиновник мав на увазі боєприпаси реактивної системи залпового вогню "Смерч" калібром 300 мм — потужної РСЗВ, що є на озброєнні ЗС Росії.

"Смерч" порівняно нова система — вона була прийнята на озброєння в 1987 році і являє собою колісне шасі з направляючими для 12 ракет вагою 800 кілограмів кожна. Залежно від завдання ці ракети можуть вражати уламками, вибуховою хвилею, вогнесумішчю, розкидати міни та інше.

Залежно від боєприпасу, дальність РСЗВ заявлена в 20-90 км, правда як "аналогівнета" ще в 2012 році в Росії повідомили про створення боєприпасу 9М542, снаряда який мав летіти на відстань до 120 кілометрів. При цьому було заявлено, що боєприпас розроблявся спеціально для іноземного замовника і тому невідомо, чи є він на озброєнні самих ЗС РФ.

Втім, точність самого РСЗВ вельми умовна – розсіювання боєприпасу становитиме 0,3% відстані до мети, тобто при пострілі на 70 км, ракета може вдарити у будь-якій точці на відстані до 200 метрів від мети.

Місце влучення Смерчу

Очевидно РСЗВ "Смерч" з високоточним боєприпасом міг би розглядатися як аналог американському М142 HIMARS, а по калібру навіть перевищувати — 300 мм проти 227 мм. Але навіть із можливим високоточним боєприпасом "Смерч" все одно програє військовій техніці західних партнерів України, адже за умови озброєння М142 ракетами ATACMS дальність пуску становить до 300 км. Не кажучи вже про точність ракет HIMARS, що б’ють у радіусі 4-5 метрів від мети.

Також напередодні ЗСУ знищили рідкісну техніку окупантів, довівши її втрати в Україні до 50% від початкового складу.