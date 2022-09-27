Як "референдуми" вплинуть на війну в Україні: військовий назвав два сценарії

Перший зі сценаріїв виглядає малоймовірним, але саме його реалізація могла б покласти край війні

Незаконні "референдуми", які російські окупанти разом з колаборантами проводять на тимчасово окупованих територіях України, можуть завершитися двома сценаріями — перший з них ідеальний для України, але малоймовірний, а от у випадку другого війна може тільки затягнутися й ускладнитися.

Як передає "Еспресо", такий прогноз озвучив український морський піхотинець Олександр Молодий у програмі "Війна і волонтери".

Військовий зазначив, що так звані "референдуми" російська влада, в ідеальному варіанті, могла б підвести, заявивши, що жителі тимчасово окупованих територій висловилися проти приєднання до РФ. У такому випадку розв'язана росіянами війна пішла б на спад і врешті завершилася. Але наразі такий хід подій виглядає малоймовірним чи навіть нереальним, додав морпіх.

При цьому він вважає, що українська влада зараз має діяти вкрай рішуче і на весь світ заявляти, що через так звані "референдуми" може статися біда.

"Тож зараз це привід для нашої влади заявити не лише в Україні, а й у Європі, що зараз відбувається біда. Бо це вже територія Росії і вони можуть запустити ядерні ракети. Давайте розведемо на 50 років перемовини й так далі. Зараз все залежить від політиків. На жаль, у війні завжди все залежить від політиків в першу чергу, а потім від військових. В ідеалі влада зараз би не мала нічого робити. Не втручатися і дати можливість армії відвоювати наші території. Все, що від них залежить – далі просити зброю в наших союзників і дякувати за кожен патрон і снаряд, який нам приходить з-за кордону. Це єдине, що від них потрібно", — зазначив військовий.

При цьому він переконаний, що з-поміж росіян не знайдеться жодної людини, яка замислилася б про наслідки застосування ядерної зброї, хоча такий сценарій, з огляду на погрози російської влади, останнім часом не виключається.

"Вони можуть вдарити тактичним ядерним озброєнням, в них є його багато, нам буде важко його збити й простежити їх запуск. Це звичайні ракети, які несуть тактичну ядерну боєголовку малої потужності", — резюмував морпіх.

Раніше "Телеграф" публікував п'ять прогнозів на наступні пів року війни від The Guardian.